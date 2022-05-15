Финляндия официально решила вступать в НАТО - президент страны

После того, как специальный отчет одобрит правительство, он будет передан в парламент, и тогда Финляндия сможет подать заявку на вступление в НАТО.
В воскресенье, 15 мая, власти Финляндии официально приняли решение подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает канцелярия президента Финляндии.
Доклад о вступлении Финляндии в НАТО был зачитан представителями Комитета премьер-министра страны по внешней политике и политике безопасности. И был немедленно утвержден президентом Саули Ниинисте.
Позднее президент Финляндии также дополнительно огласил решение властей о вступление в НАТО в ходе пресс-конференции.
"Это исторический день. Открывается новая эра", – заявил Ниинисте.
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Напомним, ранее, 20 апреля, в парламенте Финляндии на фоне войны РФ против Украины прошли дебаты по возможности вступления Хельсинки в НАТО. Несколько часов 200 депутатов обсуждали заключение относительно преимущества и рисков пребывания страны в Альянсе. По итогу большинство депутатов поддержали идею евроатлантической интеграции финского государства.
Большинство финнов придерживались точки зрения, согласно которой Финляндия должна быть нейтральным государством. Однако страна регулярно принимала участие в учениях НАТО. Около 60% финнов стали поддерживать вступление государства в Альянс после военного вторжения России в Украину.
Позднее финские журналисты писали, что власти России, грозились в качестве мести за такое намерение Финляндии прекратить поставки газа в страну.
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