В России пригрозили Швеции и Финляндии в случае вступления в НАТО / rferl.org

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом для безопасности РФ. Россия готова противостоять угрозе альянса, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

При этом он отметил, что как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможными целями для военных РФ.

Финляндия вступает в НАТО

В парламенте Финляндии 20 апреля на фоне войны РФ против Украины прошли дебаты по возможности вступления Хельсинки в НАТО. Несколько часов 200 депутатов обсуждали заключение относительно преимущества и рисков пребывания страны в Альянсе. По итогу большинство депутатов поддержали идею евроатлантической интеграции финского государства.

Большинство финнов придерживались точки зрения, согласно которой Финляндия должна быть нейтральным государством. Однако страна регулярно принимала участие в учениях НАТО. Около 60% финнов стали поддерживать вступление государства в Альянс после военного вторжения России в Украину.

Заявка на вступление Финляндии в Североатлантический альянс может быть подана в любой момент. Ожидается, что решение будет принято до 12 мая.

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