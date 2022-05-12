В России пригрозили Швеции и Финляндии в случае вступления в НАТО

Как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможными целями для военных РФ.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом для безопасности РФ. Россия готова противостоять угрозе альянса, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
При этом он отметил, что как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможными целями для военных РФ.
Финляндия вступает в НАТО
В парламенте Финляндии 20 апреля на фоне войны РФ против Украины прошли дебаты по возможности вступления Хельсинки в НАТО. Несколько часов 200 депутатов обсуждали заключение относительно преимущества и рисков пребывания страны в Альянсе. По итогу большинство депутатов поддержали идею евроатлантической интеграции финского государства.
Большинство финнов придерживались точки зрения, согласно которой Финляндия должна быть нейтральным государством. Однако страна регулярно принимала участие в учениях НАТО. Около 60% финнов стали поддерживать вступление государства в Альянс после военного вторжения России в Украину.
Заявка на вступление Финляндии в Североатлантический альянс может быть подана в любой момент. Ожидается, что решение будет принято до 12 мая.
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