Вето Турции Альянс преодолеет: Финляндия и Швеция на фоне угрозы РФ вступят в НАТО – Столтенберг

Вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО может быть решен в быстром порядке - Столтенберг / Фото Reuters

Страны Североатлантического альянса смогут найти взаимопонимание с Турцией по поводу вступления Швеции и Финляндии в коллективный блок безопасности Запада. Опасения Анкары не должны привести к замедлению процесса присоединения государств к организации. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции по итогам саммита министров иностранных дел стран Альянса он сказал о том, что Турция играет важную роль в процессах, которые происходят внутри НАТО. Будут проведены переговоры, после чего блок примет положительное решение о евроатлантической интеграции Финляндии и Швеции.

"Турция - важный союзник. Турция выражала некоторую обеспокоенность. А когда есть беспокойства и вопросы, мы в НАТО садимся за стол переговоров. И я уверен, что мы придем к взаимопониманию и согласию по поводу того, что делать дальше по вопросу о членстве в альянсе", - отметил Столтенберг.

Кроме того, он надеется, что опасения Анкары по поводу интеграции Швеции и Финляндии в НАТО не приведут к серьезной задержке процесса рассмотрения вступления этих стран в блок безопасности.

"Надеюсь, все пройдет быстро и легко", - сказал Йенс Столтенберг и подчеркнул, что все государства-участники Альянса по-прежнему придерживаются политики "открытых дверей".

Позиция Турции по Финляндии и Швеции в НАТО

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку считает данные страны "похожими на гостевые дома для террористических организаций". По его словам, в финском и шведском государствах ведут свою деятельность представители Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.Читайте такжеРоссия – прямая угроза для НАТО: Альянс в июне примет жесткую стратегию по Москве – Bloomberg

В Хельсинки в ответ на слова Эрдогана сказали, что большинство разногласий можно урегулировать. В Стокгольме подчеркнули отсутствие каких-либо противоречий по вопросу интеграции Швеции в НАТО в ходе дискуссии с турецким МИД.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позже отметил, что Анкара готова к диалогу по устранению препятствий для вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

"Было предложено совместно работать над устранением опасений турецкой стороны", - подчеркнул турецкий глава МИД.

Финляндия и Швеция вступают в НАТО

Финляндия в связи с полномасштабной военной агрессией России против Украины решила отказаться от нейтралитета и 15 мая приняла решение о вступлении в Североатлантический альянс. Доклад утвержден финским главой государства Саули Ниинисте. Президент назвал эту дату "историческим днем", так как для страны открывается "новая эра".

По данным издания Svenska Dagbladet, во вторник, 17 мая, правительство Швеции собирается официально подать заявку на интеграцию в НАТО. Письмо с заявкой уже во вторник намерены передать либо лично генеральному секретарю организации Йенсу Столтенбергу, либо его представителям.

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