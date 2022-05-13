Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: там "поддерживают терроризм"

Эрдоган не поддерживает Швецию и Финляндию во вступлении в НАТО / Скриншот YouTube

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал желания Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Он считает эти страны убежищем для "террористических организаций". Об этом сообщает Haberler.

Таким образом, Турция, которая является членом Альянса, может выступить против вступления Швеции и Финляндии.

Эрдоган обвинил парламентариев этих стран в поддержке терроризма.

"У нас нет позитивного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома для террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - добавил он.

Эрдоган уточнил, что в Финляндии и Швеции ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую в Турции считают террористической организацией.

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Министр иностранных дел Швеции уже отреагировала на заявление Эрдогана, отметив, что оно стало неожиданностью.

"Я встретилась со своим турецким коллегой накануне, и мы также обсуждали возможную заявку Швеции на членство в НАТО несколько недель назад на двусторонней встрече ... У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали. Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного" - заявила Линде.

В Финляндии также были удивлены такой позицией. Глава МИД Пекка Хаависто убежден, что "в этом процессе Финляндии нужно терпение", а "большинство проблем всегда можно решить".

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.

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