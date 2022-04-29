Называла украинцев "фашистами": в Швеции упоротая рашистка поплатилась за дикий дебош

Евгения Карлссон / Скриншот

В Швеции из школы Lernia выгнали преподавательницу российского происхождения Евгению Карлссон (девичья фамилия — Денисова), которая устроила дебош, увидев флаг Украина на улицах Стокгольма.

Неадекватная рашистка срывала украинские флаги с российского посольства. При этом она посылала проклятья в адрес украинцев, пишет Север.Реалии.

Неадекватная поклонница Путина заявила, что уничтожает "фашистскую" символику Украины. Украинцев же женщина назвала "тухлыми фашистами, вышедшими из русского народа". А девушке, которая снимала ее на видео, начала угрожать избиением и словесно унижала.

"Нам стало известно о видео, на котором сотрудник Lernia словесно набрасывается на другого человека. Хотим уточнить, что таким образом выражающийся человек в это время не находится на службе и не вернется на работу в Lernia. Мы решительно дистанцируемся от того оскорбительного мнения, которую выражает на видео этот человек", — заявили в учебном заведении, где до последнего времени преподавала рашистка.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Швеции 70-летняя россиянка набросилась на украинку. Перед этим женщина разорвала украинский флаг, а на замечания начала ругаться и оскорблять девушку.

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