Россиянка набросилась на украинку в Швеции и растерзала украинский флаг

Россиянка растерзала украинский флаг в Швеции и набросилась на женщину / скриншот

В Швеции 70-летняя россиянка набросилась на украинку. Перед этим женщина разорвала украинский флаг, а на замечания начала ругаться и оскорблять девушку.

Украинка Ольга Кайда рассказала, что 25 апреля она по дороге домой увидела пожилую женщину, порочившую украинский флаг возле российского посольства в Стокгольме.

Девушка достала телефон и начала фотографировать действия женщины. Увидев это, она подошла и принялась словесно нападать на украинку.

"Тогда я включила камеру и спросила почему она это делает. Она ответила, что я нацистка, шлюха, у меня некрасивый вид, дешевая одежду и скоро умру. Потом моя батарея села. Интересно, когда они все умрут, чтобы моя страна наконец-то зажила?", – написала девушка.

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Напомним, виллу дочери главы РФ Владимира Путина во французском Биаррице приукрасили украинскими флагами. Кроме обычного украинского флага на флагштоке, видно еще по меньшей мере девять нарисованных краской. Они появились на колоннах, металлическом заборе и даже на земле перед ним.

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