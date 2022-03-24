Виллу дочери Путина во Франции разукрасили украинскими флагами / facebook.com/mixailotkach

Виллу дочери главы РФ Владимира Путина во французском Биаррице приукрасили украинскими флагами.

Кто нанес маленькие желто-голубые флаги на собственность Екатерины Тихоновой, неизвестно. Кадрами поделился журналист Михаил Ткач.

На снимке, кроме обычного украинского флага на флагштоке, видно еще по меньшей мере девять нарисованных краской. Они появились на колоннах, металлическом заборе и даже на земле перед ним.

facebook.com/mixailotkach

"Забор особняка дочери Путина в Биаррице", – кратко описал он.

Отметим, официально миру известно о двух дочерях президента РФ Владимира Путина, которые родились в его официальном браке с Людмилой Шкребневой.

Главред рассказывал, как живут наследницы президента РФ.

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