Путин может использовать ядерное оружие: историк спрогнозировал, кто станет мишенью

Вятрович оценил вероятность нанесения Путиным ядерного удара / Фото Reuters, pixaby

Если российский диктатор Владимир Путин решится применить ядерное оружие, то мишенью может стать как Украина, так и одна из стран НАТО.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович.

"Очевидно, что удар вполне может быть нанесен по Польше, как по ближайшей стране и крупнейшему союзнику Украины, через территорию которой проходят трансферы помощи для нас", - предположил Вятрович.

Историк считает, что Путин вполне может использовать ядерное оружие.

"Все, что он может использовать в этой войне, он попытается использовать. У него психопатическая готовность к чему-либо. Если мир не хочет быть таким, каким Путин хотел бы его видеть, значит, этот мир должен исчезнуть вместе с ним. Это совершенно то же, что было в психообразе Адольфа Гитлера, уже понимая поражение Германии во Второй мировой войне, сделал все, чтобы Германия не просто прекратила эту войну, а была максимально уничтожена и погибла вместе с ним", - отметил экс-директор Украинского института национальной памяти.

Как сообщал Главред, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что если в Кремле решат использовать ядерное оружие против Украины, то удар может быть нанесен по центральному югу нашей страны.

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