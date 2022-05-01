В радиусе до 50 км уничтожено будет всё: эксперт объяснил, куда РФ может нанести ядерный удар

РФ может нанести ядерный удар ближе к центру Украины / Фото pixabay.com, Reuters

Если в Кремле решат использовать ядерное оружие против Украины, то удар может быть нанесен по центральному югу нашей страны.

Такое мнение озвучил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, передает НВ.

"Вспоминая, что рядом Белгород и Москва (если цинично говорить, если бы мы сидели в российском Генштабе), то, пожалуй, (удар был бы нанесен, – ред.) ближе к центру Украины. Я бы сказал, центральный юг", — сказал он.

При этом зоны поражения зависят от мощности боеголовки.

"В случае демонстративного запугивающего удара, Россия будет использовать наименьшую мощность. Радиус поражения такого удара где-то 20, 30, 50 километров", - сказал Самусь.

По его словам, в этом радиусе полностью уничтожится все, что будет выступать над поверхностью.

"Потом идет ударная волна, которая еще на сотню километров уничтожит относительно все. Будет проникающая радиация в радиусе 30-50 километров. Она иная, чем в Чернобыле. Это та, которая пронизывает и выжигает все живое моментально", - объяснил Самусь.

"Затем будет электромагнитный импульс, который уничтожает всю электронику на несколько сотен километров. То есть у нас не останется ни мобильной связи, ничего", - рассказал военный эксперт.

После распада боевого компонента произойдет высвобождение радиоактивных веществ и произойдет катастрофа, подобная Чернобыльской, резюмировал он.

Ядерная угроза

27 апреля.российский диктатор Владимир Путин в очередной раз выступил с угрозами ‒ мол, если "кто-либо со стороны" вмешается в украино-российскую войну и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то Москва якобы будет наносить "молниеносные удары".

Причем Путин применил термин "ответно-встречные удары". Этот термин обычно употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия. Ответно-встречным называется такой удар, который наносится в условиях, когда нападение со стороны противника является подтвержденным фактом, но еще не причинило существенного ущерба защищающейся стороне.

При этом в Пентагоне заявили, что не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Лондон нанесет ответный удар. Отмечается, что в случае реальной ядерной угрозы британское правительство не будет проводить предварительные консультации с союзниками, а примет решение самостоятельно.

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