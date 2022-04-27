Будем наносить молниеносные удары: Путин снова попытался испугать Запад ядерной "дубиной"

Путин / коллаж фото УНИАН и Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз выступил с угрозами ‒ мол, если "кто-либо со стороны" вмешается в ситуацию в украино-российскую войну и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то Москва якобы будет наносить "молниеносные удары".

Выступая в Петербурге на встрече с членами Совета законодателей, диктатор утверждал, что все решения относительно "молниеносных ударов" по врагам России в случае стратегической угрозы приняты.

Причем Путин применил термин "ответно-встречные удары". Этот термин обычно употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия. Ответно-встречным называется такой удар, который наносится в условиях, когда нападение со стороны противника является подтвержденным фактом, но еще не причинило существенного ущерба защищающейся стороне (к примеру, после момента запуска противником стратегических ракет, но еще до момента, как они поразили цели).

Непосредственно о ядерном оружии Путин ничего не сказал, однако упомянул о некоем вооружении, которое отстутствует у потенциальных противников России.

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Владимир Путин болен - что известно

По информации журналистов, президент России Владимир Путин уже много месяцев прячется в своем бункере на Алтае. Одной из причин отшельничества называют болезнь.

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

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