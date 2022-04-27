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Путин хромал и гримасничал: СМИ заметили новые признаки болезни кремлевского диктатора

27 апреля 2022, 13:59

Кремлевский диктатор Владимир Путин отличился странной походкой и дрожащим голосом, что снова активизировало слухи о его болезни.

Путин
Владимир Путин и Антониу Гутерриш встретились в Москве 26 апреля / Фото Reuters

26 апреля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин встретился в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. СМИ обратили внимание на странное поведение хозяина Кремля. Путин хромал и, казалось, что он испытывает боль.

На видео со встречи Путина и Гутерриша видно, что президент РФ, подходя к столу, прихрамывает, очевидно, испытывая боль. Также он размахивал левой рукой, а правую "фиксировал сбоку", что также выглядело странно. При этом голос президента РФ кажется "слегка дрожащим", когда он пригласил Гуттериша сесть, пишет The Sun.

Кроме того, Путин пригласил гостя сесть за длинный стол, хотя на прошлой неделе глава Кремля и министр обороны Сергей Шойгу сидели за "крошечным, почти интимным столом".

Ранее британский таблоид The Mirror писал, что у Путина во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко дрожали руки и ноги.

На видео с мероприятия видно, как Путин держит одну руку на груди, а другую сжимает в кулак, что может быть признаком болезни Паркинсона. Кроме того, приветствуя Лукашенко, президент РФ "неустойчиво стоял на ногах".

Как сообщал Главред, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. считает, что встреча Путина и Шойгу может быть монтажом. Видео вызывает вопросы, поскольку руководитель Кремля делал странные движения. К примеру, он хватался руками за стол. Вполне вероятно, что реальной встречи не было – Путин сидел у телевизора, а Шойгу примонтировали на видео.

Владимир Путин болен - что известно

По информации журналистов, президент России Владимир Путин уже много месяцев прячется в своем бункере на Алтае. Одной из причин отшельничества называют болезнь.

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

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