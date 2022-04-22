Путин – у телевизора, а Шойгу прикрепили к видео: в МВД считают, что встреча может быть монтажом

Россияне могли использовать спецэффекты при подготовке встречи Путина и Шойгу - МВД / Соцсети

Встреча президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу может быть монтажом. Видео вызывает вопросы, поскольку руководитель Кремля делал странные движения. К примеру, он хватался руками за стол. Вполне вероятно, что реальной встречи не было – Путин сидел у телевизора, а Шойгу примонтировали на видео. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире 24 канала он предположил, что россияне снова решили использовать спецэффекты и смонтировали встречу Путина и Шойгу, которой на самом деле могло и не быть.

Читайте такжеШойгу грозит трибунал в России, Москва проводит чистки из-за провала войны против Украины – ГУР"Судя по всему, Путин сидит у телевизора, а Шойгу – это примонтированный человек на видео", - считает Денисенко.

Также он добавил, что за последний год не было ни одной встречи, где Путин сидел бы близко к собеседнику.

Вадим Денисенко подчеркнул, что сам Шойгу, возможно, на самом деле, по сути, ничего не решает, а только играет роль "главы Минобороны РФ".

Встреча Путина и Шойгу

Глава РФ Владимир Путин и российский министр обороны Сергей Шойгу 21 апреля провели встречу, в ходе которой Шойгу сказал, что войска РФ и террористы "ДНР" якобы взяли под контроль Мариуполь.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что России не удается оккупировать Мариуполь. По его словам, у захватчиков нет столько войск, чтобы окружить Азовсталь и держать предприятие в осаде. Им для этого понадобилось бы в два или три раза больше войск, чем сейчас.

В Госдепе жестко раскритиковали прозвучавшее на встрече Путина и Шойгу заявление о взятии Мариуполя. Американцы назвали встречу "шоу", а прозвучавшие слова "дезинформацией из заезженной методички". Штаты подтвердили, что силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции в Мариуполе.

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