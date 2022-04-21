Угроза утраты Мариуполя отступила: Арестович рассказал, чего испугалась Россия

РФ "сжигает последние резервы своей армии" под Изюмом.
Угроза утраты Украиной Мариуполя на сегодня отступила. Как заявил советник главы Офиса президента Алексея Арестовича, Россия вывела свои войска из города и "теперь нашим воинам будет проще их ежедневно убивать".
Кроме того, у россиян якобы нет такого количества войск, чтоб окружить "Азовсталь" и держать его в осаде. Для этого нужно в два или три раза больше, чем сейчас.
"Угроза утраты Мариуполя отступила", - утверждает Арестович в украинском телеэфире.
Аналогичные тезисы он сегодня озвучил для российской оппозмционной журналистке Латыниной. Арестович, впрочем, уточнил, что бои в Мариуполе "еще продолжатся".
Причина этого, по мнению советника, в том, что Кремль испугался ультиматума Зеленского, - ранее украинский президент говорил, что Украина выйдет из переговоров если в Мариуполе убьют наших военных.
"Они боятся, что Украина выйдет из переговорного процесса", - считает Арестович.
Также советник главы ОП утверждает, что РФ "сжигает последние резервы своей армии" под Изюмом - из-за плохой коммуникации Путина с военными.
Таким образом, "аккуратное наступление" российской армии, которое ведется "разведкой телами донецких и луганских мобилизованных", провалилось, считает он.
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Ситуация в Мариуполе
Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.
Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.
Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.
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