Угроза утраты Мариуполя отступила: Арестович рассказал, чего испугалась Россия

Арестович / Reuters, Офис президента

Угроза утраты Украиной Мариуполя на сегодня отступила. Как заявил советник главы Офиса президента Алексея Арестовича, Россия вывела свои войска из города и "теперь нашим воинам будет проще их ежедневно убивать".

Кроме того, у россиян якобы нет такого количества войск, чтоб окружить "Азовсталь" и держать его в осаде. Для этого нужно в два или три раза больше, чем сейчас.

"Угроза утраты Мариуполя отступила", - утверждает Арестович в украинском телеэфире.

Аналогичные тезисы он сегодня озвучил для российской оппозмционной журналистке Латыниной. Арестович, впрочем, уточнил, что бои в Мариуполе "еще продолжатся".

Причина этого, по мнению советника, в том, что Кремль испугался ультиматума Зеленского, - ранее украинский президент говорил, что Украина выйдет из переговоров если в Мариуполе убьют наших военных.

"Они боятся, что Украина выйдет из переговорного процесса", - считает Арестович.

Также советник главы ОП утверждает, что РФ "сжигает последние резервы своей армии" под Изюмом - из-за плохой коммуникации Путина с военными.

Таким образом, "аккуратное наступление" российской армии, которое ведется "разведкой телами донецких и луганских мобилизованных", провалилось, считает он.

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Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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