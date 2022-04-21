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Длиной в 300 метров: появились спутниковые снимки огромной братской могилы под Мариуполем

21 апреля 2022, 19:53

На спутниковых снимках видно, что выкопанная траншея здесь появилась примерно в конце марта.

братская могила
Братская могила / radiosvoboda.org

В 20 километрах от Мариуполя, в оккупированном российскими войсками поселке Мангуш, спутник зафиксировал огромную братскую могилу.

Как сообщают Схемы Радио Свобода, братская могила длиной в более чем 300 метров.

На спутниковых снимках видно, что выкопанная траншея здесь появилась примерно в конце марта. Из-за того, что на снимке от 23 марта ее еще не было.

На другом фото этой местности от 29 марта уже видно траншею длиной более 300 метров и, вероятно, технику, которой ее делали.

Также на более свежем снимке за 9 апреля можно заметить, что траншея уже частично прикопана землей и расширена.

В частности, о братских могилах погибших мариупольцев сообщили в горсовете Мариуполя.

Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал, что тела погибших людей с улиц Мариуполя оккупанты свозят в различные промзоны города, где есть большие холодильные камеры, а уже потом складывают в пакеты и вывозят в места массовых захоронений.

"Сколько и как их посчитать - мы не знаем. Там тысячи должны быть... но наконец мы выяснили, куда вывозят хотя бы часть погибших из Мариуполя", - сказал он.

По словам советника городского головы, сейчас известно лишь об одном месте массовых захоронений в Мангуше, но их может быть больше.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

Читайте такжеВ Мангуше оккупанты массово вырыли братские могилы для убитых ими жителей Мариуполя – советник мэра

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