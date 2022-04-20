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Дерзкий прорыв в Мариуполе: морпехи и Азов с боем вышли в порт и спасли 500 бойцов

20 апреля 2022, 16:59

Военнослужащие с боем прорвались в порт, обеспечили огневое прикрытие и на транспорте вывезли около 500 бойцов ГПСУ и НПУ.

В Николаеве 120 морпехов получили черные береты
Морские пехотинцы ВСУ / Фото: mil.gov.ua

В окруженном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области бойцов Государственной погранслужбы и полицейских эвакуировали на завод Азовсталь из морского порта.

Успешную операцию провели военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии, сообщает николаевское издание Преступности.нет.

По словам офицера 36-й ОБрМП, николаевские морпехи и военнослужащие Азова вышли на бронетехнике к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции. У последних заканчивался боекомплект.

Военнослужащие с боем прорвались к бойцам, обеспечили огневое прикрытие и на транспорте вывезли около 500 бойцов ГПСУ и НПУ на территорию предприятия Азовсталь.

Сообщается, что во время реализации спланированной спецоперации "живой силе оккупантов нанесли серьезный урон".

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Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие.

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Азов новости Мариуполя морские пехотинцы война России и Украины
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