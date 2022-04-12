Химическая атака в Мариуполе: появились первые подробности о состоянии пострадавших

Сообщается, что пострадало три человека.
Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале.
По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.
"Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников. И им ничего не остается, как использовать неизбирательное запрещенное оружие. Это не демонстрация силы - это слабость", - отмечают военные.
Химическая атака на Мариуполь
Напомним, представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин 11 апреля заявил, что против защитников Мариуполя могут быть задействованы "химические войска".
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Автор: Маша Тупченко