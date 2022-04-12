Химическая атака в Мариуполе: появились первые подробности о состоянии пострадавших

Мариуполь / Reuters

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале.

По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

"Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников. И им ничего не остается, как использовать неизбирательное запрещенное оружие. Это не демонстрация силы - это слабость", - отмечают военные.

Химическая атака на Мариуполь

Напомним, представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин 11 апреля заявил, что против защитников Мариуполя могут быть задействованы "химические войска".

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