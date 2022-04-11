Стало трудно дышать: оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество - Азов

Мариуполь, война / Фото Reuters

В Донецкой области в городе Мариуполь оккупанты применили против украинских военных и гражданских неизвестное отравляющее вещество.

Как сообщает в Telegram Азов, вещество было сброшено с беспилотника.

"Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", - пишет пресс-служба Азов.

Пострадавшие жалуются на дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Последствия использования вещества пока неизвестны.

Что говорит мэр Мариуполя

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские военные проводят зачистку зверств, которые они совершили в городе. Ее планируют сделать за 7 дней.

"Они (оккупанты – ред.) сегодня собирают все убитые тела и зачищают улицы от этого всего, и зачищают в том числе и завалы. Мы знаем даже, куда свозят эти тела, там есть специальные склады-накопители. И там дальше у них два циничных плана, говорят, уже третий у них появился. Первый план – это захоранивать эти тела в братских могилах. Второй план – они подогнали мобильный крематорий, они в виде фур стоят, там такая труба, в которую они складывать планируют и сжигать эти тела, прятать свои циничные преступления. И третий план, говорят, в Харцызске есть большой крематорий, хотят туда вывозить и там сжигать тела", - сказал Бойченко, передает Украина 24.

Он добавил, что после 21 марта, когда захоронили официально 5 тысяч тел убитых мирных жителей, то под завалами и на улицах находились тысячи тел украинцев, которые сейчас оккупанты зачистили.

Читайте также"Прошли Изюм, добивают Мариуполь": Арестович назвал направление нового удара РФ

Ситуация в Мариуполе

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские оккупанты попытаются прорвать оборону украинских военных на Донецком и Луганском направлениях. Они будут пытаться оккупировать город Мариуполь. Командование указывало, что захватчики также могут пойти в атаку в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

В Службе безопасности Украины предупреждали о том, что Россия готовит провокацию в Мариуполе с целью обвинения украинских военных в преступлениях, которые совершили оккупанты. Как сказали в спецслужбе, россияне намерены собрать в одном месте тела погибших после обстрелов мариупольцев и представить их как жертв украинских войск.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия на оккупированных районах Мариуполя проводит мобилизацию в российскую армию. Оккупанты хотят использовать мобилизованных для прикрытия вражеской армии в городских боях.

Читайте также: