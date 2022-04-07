Задержания и мобилизация в войска РФ: омбудсмен рассказала о беспределе в Мариуполе и на Запорожчине

На захваченных районах Мариуполя началась мобилизация в армию РФ - Денисова / Фото Reuters

В городах и районах, которые полностью или частично захвачены оккупантами России, проводится принудительная мобилизация в российские войска. На окраинах Мариуполя незаконная деятельность уже проводится. В Васильевке Запорожской области четыре дня назад захватчики стали задерживать на блокпостах мужчин, повестки им пока не вручают. Москва нарушила 51-ю статью Женевской конвенции о защите гражданского населения, Украина призвала ООН к расследованию нарушения прав человека в ходе войны. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В своем Telegram-канале она рассказала о том, что на временно захваченных Россией окраинах Мариуполя уже началась принудительная мобилизация в российскую армию.

"В городах, полностью или частично захваченных рашистской армией, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы агрессора. В окрестностях Мариуполя, временно контролируемых русскими боевиками, оккупанты принудительно мобилизуют мужчин. По информации жителей, мобилизованных планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях в городе для прикрытия вражеской армии и террористов так называемой "ДНР", - написала Денисова.

Кроме того, омбудсмен рассказала о том, что на блокпосту в Васильевке Запорожской области уже стали задерживать мужчин. Начали перепись мужского населения. Однако повестки им пока не вручают. Не исключено, что их тоже будут заставлять воевать за российские оккупационные войска.

"Четыре дня назад в Васильевке Запорожской области кафиры стали задерживать мужчин на блокпосту. Началась перепись мужского населения. Повести им пока не вручаются. Вероятно, что этих мужчин также будут вынуждать воевать за подразделения рашистской армии", - добавила уполномоченный по правам человека.

Также она подчеркнула, что РФ такими действиями нарушает 51 Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Документ строго запрещает стране-оккупанту мобилизовать гражданских лиц. Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину должна учесть такие факты военных преступлений и нарушения прав человека.

Скрытая мобилизация в России на войну с Украиной

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее говорил о том, что скрытая мобилизация в РФ на войну с Украиной может стать одним их процессов, который уничтожит режим Путина. По его словам, об этом свидетельствует и паническая реакция на "призыв" в молчаливом российском регионе.

На захваченном Донбассе на войну против Украины мобилизовали студентов ВУЗов. В итоге они попали в плен к ВСУ и заявили, что заранее никакой военной подготовки и медицинской комиссии не проводили. Воевать против украинских войск забирали всех подряд.

Военный эксперт Агиль Рустамзаде считает, что Россия намерена мобилизовать на войну около 134 тысяч солдатов срочной службы и уже подтянула 100 тысяч людей из резерва. Этих сил может хватить для участия в войне с Украиной за Донбасс.

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