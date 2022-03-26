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Скрытая мобилизация и бегство властных элит: у Зеленского заявили о двух ударах по режиму Путина

26 марта 2022, 16:24

Власти в РФ ищут способ скрыться с так называемого "российского военного корабля", считает Михаил Подоляк.

Подоляк
В России начались два разрушительных для государства-агрессора процесса - Подоляк / УНИАН

Сейчас в России запустились два скандальных процесса, которые могут стать разрушительными для государства. Скрытая мобилизация на войну против Украины в части регионов обернулась паникой в обществе, а сами российские власти, пытаясь оправдаться, обвинили во всем украинские спецслужбы. А вот представители управленческих элит и вовсе исчезли с публичного пространства, что указывает на их попытку поиска возможности сбежать с "российского военного корабля". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Telegram-канале он написал о том, что уже сейчас в России идет развитие двух сценариев, пагубно влияющих на фундамент власти в стране-агрессоре.

По его словам, первый процесс – это попытка проведения частичной мобилизации в регионах, которые не выступают против правящего режима. И даже там началась паника, из-за которой представители российского оборонного ведомства сделали заявления, обвинив во всем украинские спецслужбы. Российские руководители пытаются оправдать свое стремление отправить срочников на войну с Украиной в ситуации с серьезными потерями в ходе боевых действий.

"Часть регионов РФ имела попытку частичной мобилизации. В самых депрессивных и молчаливых регионах. Однако даже там началась паника. И чтобы ее снять, спикеры российского Минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали... украинские спецслужбы. Нет сомнений в том, что украинские специалисты очень профессиональны и легко проводят ИПСО на территории России. Однако очевидна попытка оправдать собственное желание компенсировать срочниками все более существенные потери живой силы в рамках "гениальной" спецоперации", - отметил Подоляк.

Также чиновник акцентировал внимание на том, что властная элита в России перестала появляться в публичном поле. Факт интервью Медведева указывает на отказ от выступлений реальных представителей властей и их попытку скрыться с "российского военного корабля".

"Управленческая элита категорически пытается укрыться от всякой публичности. Прочь пропали из комментарийного поля. И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез. Наиболее органичен в этом – Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе скрыться с "российского военного корабля", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление о том, что в России начали искать виноватых в провале военных действий против Украины. По его мнению, это признак осознания российских властей приближения своего поражения.

viber
мобилизация новости России война в Украине Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
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