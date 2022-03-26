РФ "обезглавливает" свою армию: Кремль начал искать виновных в провале и устраняет военное руководство

Кремль начал искать виновных в провале и устраняет военное руководство/ Reuters

В России начали искать виновных в провале наступления на Украину. Это является признаком того, что они сами осознают свой близкий проигрыш в войне.

Но для Украины это выгодно еще и тем, что Россия таким образом сама "обезглавливает" свою армию. Военное руководство с опытом устраняют с должностей, и это приводит к тому, что армия РФ, которая и так понесла серьезные потери в войне против Украины, теперь станет еще слабее. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире национального телемарафона.

"Поиски виновных" – это формальные признаки того, что они сами понимают, что провалились. Во-вторых, снятие командиров, которые провалились, которые имеют определенный опыт, и постановка на командование тех людей, которые такого опыта не имеют, это будет ослаблять позиции врага", – сказал советник председателя ОП.

Он напомнил, что, по предварительной информации, у министра обороны России Сергея Шойгу инфаркт. (Ранее о диагнозе Шойгу, который исчез из публичного пространства и с 11 марта нигде не "светился", сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко – ред.).

Также Арестович отметил, что в России сняли командующего 6-й армии и якобы 1-й танковой армии.

Он подчеркнул, что Украине такая ситуация выгодна, ведь это отстранение от должностей командиров с опытом ослабляет российские позиции. По словам советника главы ОП, руководить крупными соединениями в армии "за два дня не научишься".

"Это еще больше ослабляет их позиции. То есть в России начали искать виновных среди российского военно-политического руководства, и этот поиск виновных будет обезглавливать их армию еще больше. Мы здесь, на поле боя, а они там – благодаря внутренним репрессиям. И это очень хорошо для нас", – отметил Арестович.

Ранее Арестович сообщил, что украинские военные уничтожили практически всю 1-ю танковую армию России, которая считалась элитной и одной из лучших в РФ. По его словам, солдаты этой армии похоронены под Харьковом и Сумами.

Также ранее украинская разведка сообщила, что в России застрелился командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии.

Напомним, с начала масштабного вторжения России в Украину армия президента-диктатора Владимира Путина потеряла уже семь генералов. По официальным данным ВСУ, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 25 марта 2022 года ориентировочно составили 16 тысяч 100 человек личного состава.

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