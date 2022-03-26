Состояние Шойгу ухудшилось: россиянам показали старое видео с пропавшим министром обороны

Шойгу / Reuters

Россиянам показывают старое видео с министром обороны РФ Валерием Шойгу, чтобы доказать, что он продолжает работать.

"Сегодня показали ролик с Шойгу за 11 марта. Демонстрируют народу, что "пациент" жив и здоров. Однако состояние Шойгу ухудшилось. Он до сих пор находится в военном госпитале имени Бурденко", - написал советник министра МВД Антон Геращенко в Telegram.

После таинственного исчезновения Шойгу россияне переполошились.

Отсутствие министра обороны во время "успешной" войны очень намекает на то, что в Кремле идет "переполох".

23 марта временно исполняющим обязанности министра обороны стал генерал Дмитрий Булгаков. Об этом свидетельствует приказ, подписанный военный.

В документе указал, что пропагандисты должны создать якобы фото и видеозаписи с участием Шойгу. Они должны демонстрировать людям, что министр находится на своем рабочем месте.

Читайте такжеПутин потерял уже 7 российских генералов в Украине: что известно о тиранах, которые бомбили страну

Что известно об исчезновении Сергея Шойгу

Напомним, ранее СМИ заметили, что российский министр обороны Сергей Шойгу уже 12 дней подряд не появляется на публике. Последний раз в публичном пространстве он "засветился" 11 марта.

Шойгу появлялся в российских новостях 11 марта, когда он встретился с турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день Минобороны РФ рассказывало, что министр обороны страны-агрессора посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика, где вручал награды российским оккупантам за участие в войне в Украине.

Читайте также: