Шойгу "воскрес": в минобороны РФ показали странный документ

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на исчезновение министра обороны России Сергея Шойгу и предположил, что российский министр отправился в Чернобаевку, где украинские защитники ежедневно уничтожают оккупантов и вражескую технику.

"Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?", - сыронизировал глава государства.

Вместе с тем в Минобороны РФ издали приказ о том, что до 30 марта необходимо ежедневно публиковать фото и текстовые материалы, из которых следует, что Шойгу находится на рабочем месте и руководит "спецоперацией в Украине".

Обратим внимание, что документ подписал временно исполняющий обязанности министра обороны генерал Армии Булгаков.

Что известно об исчезновении Сергея Шойгу

Напомним, ранее СМИ заметили, что российский министр обороны Сергей Шойгу уже 12 дней подряд не появляется на публике. Последний раз в публичном пространстве он "засветился" 11 марта.

Шойгу появлялся в российских новостях 11 марта, когда он встретился с турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день Минобороны РФ рассказывало, что министр обороны страны-агрессора посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика, где вручал награды российским оккупантам за участие в войне в Украине.

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