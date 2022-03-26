УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В РФ назвали 4 условия, при которых они могут нажать "ядерную кнопку"

26 марта 2022, 09:27

Заместитель секретаря российского Совбеза заявил, что есть лишь несколько ситуаций, при которых Москва может применить ядерное оружие.

false
РФ нажмет "ядерную кнопку" лишь в четырех случаях – Медведев/ Reuters

Есть четыре случая, при которых Россия может применить ядерное оружие.

При каких обстоятельствах Москва пойдет на такой шаг, сказал заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет российское пропагандистское издание РБК.

1. Первый случай, по словам Медведева, если по России будет нанесен удар с применением средств ядерного поражения.

2. Также РФ может применить ядерное оружие, если против нее или ее союзников будет использована другое ядерное оружие.

3. Если кто-то будет посягать на критическую инфраструктуру РФ, и из-за действий других государств будут парализованы российские силы ядерного сдерживания.

4. Еще один случай – если против РФ или ее союзников будет совершен акт агрессии, из-за которого под угрозой окажется само существование страны.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки заявляли, что Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа: поджог радиоактивных лесов и обстрел ядерного хранилища. И какой бы из них она ни применила – Москва собирается обвинить в этом Украину.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин вполне способен приказать своим генералам применить тактическое ядерное оружие и нанести удар по территории Польши.

Читайте также:

viber
новости России война в Украине ядерное оружие ядерный удар вторжение России ядерная угроза Дмитрий Медведев
Реклама
Популярное
"Подгадил своей дочери": у наследниц Путина начали распадаться браки"Подгадил своей дочери": у наследниц Путина начали распадаться браки В США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в ЭнергодареВ США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в Энергодаре Боевики "ДНР" бросили раненой: в плен угодила жестокая снайперша "Багира"Боевики "ДНР" бросили раненой: в плен угодила жестокая снайперша "Багира" Бомбежки, проблемы со светом и водой, высадка десанта в тылу - гороскоп для Украины на сегодняБомбежки, проблемы со светом и водой, высадка десанта в тылу - гороскоп для Украины на сегодня Путин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в УкраинеПутин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в Украине

Последние новости

09:27

В РФ назвали 4 условия, при которых они могут нажать "ядерную кнопку"

08:57

Путин приближает развал России, но спрыгнуть с "украинского кола" ему не дадутмнение

08:44

Измученная Лолита возмутилась ценами в России из-за санкцийВидео

08:36

Харьковчанка проехала 350 км, чтобы найти свою кошку - невероятная история четырехлапой беженкиВидео

08:14

Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

Реклама
08:03

Украинка в Париже работает на семью пособника Путина ПесковаВидео

07:58

"Можешь купить цветы на похороны": в Италии сожитель сжег украинку, спасавшуюся от войны

07:56

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2022: Близнецам – удача, Львам – давняя мечта

07:26

Калининградская область является частью польской территории - польський генерал

07:10

Макрон анонсировал "гуманитарную операцию" по эвакуации МариуполяВидео

06:42

ВСУ ликвидировали комбрига морской пехоты Черноморского флота

06:42

Почему в результате войны в Украине проиграет Китаймнение

06:23

"Будет много европейской крови": у Зеленского рассказали, какие страны следующими атакует РФ

06:19

В России заявили о завершении первого этапа войны в Украине и назвали следующую цель

05:54

Байден оговорился и допустил отправку военных США в Украину и объяснил, почему сам не может поехать

05:38

"Не думала, что увижу мою Украину в таком ужасе": Могилевская показала жизнь женщин и детей в условиях войны

05:12

Гороскоп для Украины на сегодня - чего ждать и чем опасен 31-й день войны

04:40

Боевики ЧВК Вагнера планировали покушение на Зеленского и Шмыгаля – советник министра обороны

04:17

Жена "врага России" Дмитрия Комарова рассказала о "новой жизни" в Киеве

03:52

Шойгу "воскрес": в минобороны РФ показали странный документ

Реклама
03:35

В Пентагоне назвали новое направление главного удара РФ в УкраинеВидео

03:11

Алла Пугачева с семьей тайно вернулась в Россию после слухов про иммиграцию в Израиль

03:08

В Полтавской области селяне "отжали" у оккупантов РФ 11 танков

02:33

"Приземлили" три самолета и ракеты рашистов: ВСУ нанесли мощный воздушный ударВидео

01:53

Боевики "ДНР" бросили раненой: в плен угодила жестокая снайперша "Багира"

01:23

Враг подтягивает резервы: гонит артиллерию к границам УкраиныВидео

01:05

Муж киевлянки Наташи Королевой "топит" за "русский мир" и угрожает Третьей мировой войной

00:51

Приметы на 26 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:42

Стал известен диагноз исчезнувшего министра обороны РФ Шойгу

00:14

Оккупанты несут колоссальные потери - Зеленский

25 марта, пятница
23:48

За неделю в РФ выдали 5 тысяч посмертных наград: в Сети вычислили потери оккупантовВидео

23:40

Ермак назвал, что необходимо Украине для победы над РоссиейВидео

23:29

В Украину ворвется снег и мощный ураганВидео

23:19

"Исчадие ада": Данилко рассказал о знакомстве с ПутинымВидео

22:56

Сборище мародеров и наемников: в разведке пообещали оккупантам "ад" в УкраинеВидео

22:49

Российский телеведущий отрекся от РФ и вступил в Киевскую Тероборону

22:30

Почему нужно обязательно есть орехи каждый день во время войны

22:07

ВСУ перешли в контрнаступление: Данилов назвал ключевые направления удараВидео

21:59

"Настоящие украинцы": Монатик спас жизнь военному от пуль оккупантовВидео

21:33

Появились снимки российского корабля, который мастерски уничтожили украинские защитники в БердянскеВидео

Реклама
21:32

Рашистов выбивают из Херсона: в Пентагоне раскрыли направление удара ВСУВидео

21:26

"Они увязли": посол США в НАТО перечислил промахи армии Путина и назвал победителя в войне

20:55

Война с Россией надолго: почему Украине рано расслаблятьсямнение

20:53

Путин двигается к плану Б: аналитик раскрыл его опасность и спрогнозировал эффект санкций против РФ

20:46

Новый формат безопасности для Украины: у Зеленского назвали вероятные страны-гарантыВидео

20:30

Под Киевом оккупанты разозлились и переехали танком своего командира - СМИВидео

20:25

Гороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременностьВидео

20:20

Россия может использовать в Украине зарин: чем опасно и что нужно знатьВидео

20:19

"Рашисты выпустили шесть крылатых ракет": РФ нанесла мощный удар по Винницкой областиВидео

20:17

Война в Украине грозит стать затяжной: чем это опасномнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять