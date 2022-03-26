В РФ назвали 4 условия, при которых они могут нажать "ядерную кнопку"

РФ нажмет "ядерную кнопку" лишь в четырех случаях – Медведев/ Reuters

Есть четыре случая, при которых Россия может применить ядерное оружие.

При каких обстоятельствах Москва пойдет на такой шаг, сказал заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет российское пропагандистское издание РБК.

1. Первый случай, по словам Медведева, если по России будет нанесен удар с применением средств ядерного поражения.

2. Также РФ может применить ядерное оружие, если против нее или ее союзников будет использована другое ядерное оружие.

3. Если кто-то будет посягать на критическую инфраструктуру РФ, и из-за действий других государств будут парализованы российские силы ядерного сдерживания.

4. Еще один случай – если против РФ или ее союзников будет совершен акт агрессии, из-за которого под угрозой окажется само существование страны.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки заявляли, что Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа: поджог радиоактивных лесов и обстрел ядерного хранилища. И какой бы из них она ни применила – Москва собирается обвинить в этом Украину.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин вполне способен приказать своим генералам применить тактическое ядерное оружие и нанести удар по территории Польши.

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