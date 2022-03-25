Путин может ударить ядерной бомбой по Польше - экс-командующий силами НАТО в Европе

Владимир Путин / скриншот

Российский президент Владимир Путин вполне способен приказать своим генералам применить тактическое ядерное оружие и нанести удар по территории Польши. Об этом сообщают журналисты CNN со ссылкой на бывшего командующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Уэсли Кларка.

"Если Путин действительно хочет сдержать НАТО, если он верит, что может разрушить НАТО, то он может применить тактическое ядерное оружие. Где он его применит? Возможно, не в Украине, а где-нибудь в населенном месте в Польше", ‒ говорит он.

Кларк отметил, что российские войска в рамках учений уже моделировали ситуацию, в которой Россия проигрывает, поскольку НАТО поддерживает ее противника. В этом случае якобы они должны использовать тактическое ядерное оружие.

Далее ‒ Кларк сказал, что реально сомневается в варианте, при котором Россия применит химическое оружие в Украине.

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Напомним, ранее, согласно данным американской разведки, Путин будет угрожать применением ядерного оружия против Запада, если Украина продолжит сопротивляться российскому вторжению.

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