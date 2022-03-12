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РФ готовит два варианта ядерного шантажа – глава украинской разведки

12 марта 2022, 06:16

Это может привести к экологической катастрофе, и угроза нависла не только над Украиной, отметил Буданов.

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РФ готовит два варианта ядерного шантажа – Буданов / YouTube, скрин из видео

Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа. И какой бы из них она ни применила – Москва собирается обвинить в этом Украину.

Об этом заявил глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в интервью Укринформу.

РФ может прибегнуть к таким вариантам ядерного шантажа:

  • поджог радиоактивных лесов,
  • обстрел ядерного хранилища.

"Мы имеем информацию о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит исключительно от них. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако, и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же", – сказал Буданов.

В любом из вариантов развития события в планах Кремля – обвинить во всем Украину.

"Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину, и именно ее "нацистские", "неонацистские" формирования, которых здесь на самом деле не существует", – сказал глава украинской разведки.

Буданов отметил, что Россия может применить ядерный шантаж, ведь ей это не впервой. Он напомнил, как российские захватчики намеренно обстреляли блоки Запорожской АЭС. Кроме этого, оккупанты ударили ракетами по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого расположен экспериментальный ядерный реактор.

Читайте такжеКак защититься от радиации в домашних условиях: что делать при радиационной опасностиЕсли РФ воплотит свои планы в жизнь, это может привести к экоциду и экологической катастрофе. Под угрозой не только Украина, но и сама Россия, а также Европа, сказал глава ГУР Минобороны Украины.

Обстрел Запорожской АЭС

Напомним, 3 марта оккупанты обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

Уже на следующий день, 4 марта, на Запорожской АЭС вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытались ее захватить.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки", и обратил внимание, что это может привести к катастрофе.

Позже сообщалось, что захваченную Запорожскую АЭС оккупанты превратили в военную базу. Об этом сообщили в Энергоатоме. В частности отмечается, что на площадке станции разместили несколько образцов военной техники.

Также стало известно, что МАГАТЭ начала получать данные из систем мониторинга Запорожской АЭС – связь восстановлена. Однако с Чернобыльской АЭС до сих пор нет связи.

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