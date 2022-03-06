На Запорожской АЭС 500 оккупантов, в Энергодаре - 1000

Энергодар под оккупантами / Коллаж Главреда

Российские оккупанты, которые напали на Украину и захватили АЭС, используют их как военные базы. В частности, на ЗАЭС враг уже разместил 500 своих людей, еще 1000 захватчиков - в самом Энергодаре.

По словам руководителя ГП НАЭК "Энергоатом" Петра Котина во время брифинга, на Чернобыльской АЭС находится 1000 "дополнительных" захватчиков.

"Мы понимаем, почему целью РФ является захват наших ядерных объектов, потому что они укреплены и в мирное время имеют соответствующую защиту от проникновения, имеют ограждение, имеют все средства контроля и фиксации... И захватчики превращают их в свои военные базы. На ЗАЭС они разместили 500 человек, еще 1000 захватчиков находятся в городе Энергодар", - сказал Котин.

Также руководитель "Энергоатома" подчеркнул, что персонал ЗАЭС работает под контролем военных, с которыми согласовывает все свои действия по управлению энергоблоками. На данный момент работники занимаются устранением последствий обстрелов со стороны РФ.

"Захватчики рассчитывают на то, что мы не будем их выбивать, потому что нам очень дороги наши атомные объекты и безопасность на этих объектах. Таким образом, любые обстрелы недопустимы, потому что они могут повредить активные зоны реакторов и привести к мировой катастрофе", - добавил Котин.

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По его словам, в настоящее время на четырех украинских атомных станциях работает 8 энергоблоков, в том числе 2 - на ЗАЭС. Еще один энергоблок на Запорожской атомной находится в плановом ремонте, три других – переведены в холодное состояние.

"Это самое безопасное состояние поддержки энергоблоков", - добавил руководитель "Энергоатома".

Котин заявил, что на ЗАЭС находится очень много ядерного материала, и любые действия могут привести к тому, что этот ядерный материал будет выходить в воздух. После чего последствия могут быть непредсказуемы.

Напомним, накануне в Запорожской ОГА заявили, что российские войска покинули Энергодар. Однако позже мэр города Дмитрий Орлов заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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