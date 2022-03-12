Из Беларуси к украинской границе движется колонна военной техники РФ - журналист

Россияне в Берестянке / Maxar

Журналисты-расследователи заметили в Беларуси движение колонны российской военной техники в направлении города Брест на границе с Польшей и Украиной.

По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, речь идет о порядке 20 единиц военной техники.

"Около 21:30 (по киевскому времени) колонну заметили возле поселка Гарадзея, расположенного между Минском и Барановичами. Ранее возле города Самахваловичи у Минска расследователи заметили в составе колонны ЗРК "Оса", бензовозы и военные грузовики", - написал он в Telegram.

Также Цаплиенко отметил, что на технике намечен красный квадрат. Это маркировка, которую используют Вооруженные силы Беларуси.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины. По его словам, опасность есть, однако украинские военные готовы к этому.

Как известно, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что Беларусь готовится совершить нападение на Украину до 21:00 11 марта.

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