"Важно продержаться еще 2 недели": нардеп высказался о сроках войны в Украине

Война в Украине - когда закончится / Reuters

В войне с Россией Украине очень важно продержаться следующие две недели. Об этом в интервью УП сказал нардеп, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Ни один мольфар не скажет сколько будет продолжаться война. Для нас важно продержаться следующие две недели. И очень важно не потерять инициативу в течение месяца. Если в течение месяца не произойдет ничего удивительного, не будет какого-либо перелома, то у нас есть очень большие шансы выйти из этой войны победителями", - сказал Рахманин.

При этом, по его словам, о том, как именно будет оформлена победа - неизвестно.

"К сожалению, не думаю, что мы закончим войну на Красной площади. Но у нас шанс получить победу увеличится, если мы простоем месяц. Сейчас нам нужно быть очень внимательными. Важно, чтобы успехи не усыпляли нашу бдительность", - заключил нардеп.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины. По его словам, опасность есть, однако украинские военные готовы к этому.

Как известно, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что Беларусь готовится совершить нападение на Украину до 21:00 11 марта.

Читайте также: