Данилов рассказал о возможности вторжения Беларуси в Украину

По его словам, опасность есть, однако украинские военные готовы к этому.
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины.
По его словам, опасность есть, однако украинские военные готовы к этому.
"Мы держим ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация, если белорусы присоединятся к России, но мы к этому готовы",- заявил Данилов.
Также он подчеркнул, что украинские военные не провоцируют Беларусь, но при этом понимают, что самолеты отправлялись именно с ее аэродромов.
"Мы думаем, что сам "руководитель" Беларуси до этого не дойдет. Но, если он сделает хоть один шаг через нашу границу, мы будем давать отпор", - добавил Данилов.
Напомним, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что Беларусь готовится совершить нападение на Украину до 21:00 11 марта.
Также в пятницу, 11 марта, российская авиация нанесла удар по территории Беларуси. Самолеты России обстреляли населенный пункт Копани.
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