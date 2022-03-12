МАГАТЭ начала получать данные из систем мониторинга Запорожской АЭС – связь восстановлена

МАГАТЭ снова начала получать данные из систем мониторинга Запорожской АЭС / УНИАН

Из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая сейчас находится под контролем российских оккупантов, возобновилось поступление данных в систему мониторинга гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

При этом с Чернобыльской АЭС до сих пор нет связи. Об этом сообщается в заявлении МАГАТЭ.

"Системы мониторинга гарантий МАГАТЭ: была возобновлена передача данных с Запорожской АЭС; однако на Чернобыльской АЭС она всё еще не функционирует", – отмечается в сообщении организации.

Кроме этого, происходят периодические сбои передачи данных с Южно-Украинской атомной электростанции.

Обстрел Запорожской АЭС

Напомним, 3 марта оккупанты обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

Уже на следующий день, 4 марта, на Запорожской АЭС вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытались ее захватить.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки", и обратил внимание, что это может привести к катастрофе.

Позже сообщалось, что захваченную Запорожскую АЭС оккупанты превратили в военную базу. Об этом сообщили в Энергоатоме. В частности отмечается, что на площадке станции разместили несколько образцов военной техники.

Читайте также: