МАГАТЭ начала получать данные из систем мониторинга Запорожской АЭС – связь восстановлена

Однако до сих пор нет связи с Чернобыльской атомной электростанцией.
Из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая сейчас находится под контролем российских оккупантов, возобновилось поступление данных в систему мониторинга гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
При этом с Чернобыльской АЭС до сих пор нет связи. Об этом сообщается в заявлении МАГАТЭ.
"Системы мониторинга гарантий МАГАТЭ: была возобновлена передача данных с Запорожской АЭС; однако на Чернобыльской АЭС она всё еще не функционирует", – отмечается в сообщении организации.
Кроме этого, происходят периодические сбои передачи данных с Южно-Украинской атомной электростанции.
Обстрел Запорожской АЭС
Напомним, 3 марта оккупанты обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.
Уже на следующий день, 4 марта, на Запорожской АЭС вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытались ее захватить.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки", и обратил внимание, что это может привести к катастрофе.
Позже сообщалось, что захваченную Запорожскую АЭС оккупанты превратили в военную базу. Об этом сообщили в Энергоатоме. В частности отмечается, что на площадке станции разместили несколько образцов военной техники.
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