Путин потерял уже 7 российских генералов в Украине: что известно о тиранах, которые бомбили страну

Путин / Reuters

С начала масштабного вторжения России в Украину армия президента-диктатора Владимира Путина несет значительные потери.

Российские войска потеряли уже семь высокопоставленных военных в чине генерала.

"Высокая смертность среди высших офицеров вооруженных сил России отражает полное отсутствие готовности", - сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 25 марта 2022 года ориентировочно составили 16 тысяч 100 человек личного состава.

При этом в РФ заявляют, что погибли всего 1351 человек.

Что известно о погибших в Украине генералов Путина

Что касается российских генералов, уничтоженных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, то, согласно данным СНБО их уже семеро.

Ранее сообщалось о гибели генерал-майоров Олега Митяева, Андрея Колесникова, Виталия Герасимова, Андрея Суховецкого, Магомеда Тушаева и генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, Якова Резанцева.

Генерал-майор Виталий Герасимов ликвидирован под Харьковом

Украинские защитники ликвидировали под Харьковом российского генерал-майора Виталия Герасимова.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об этом 7 марта. Он был ликвидирован во время боев вблизи Харькова.

Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России.

Уничтоженный Герасимов участвовал во второй чеченской войне, российской военной операции в Сирии и аннексии Крыма. По данным ГУР, он получил медаль "За получение Крыма".

Генерал-майор Андрей Суховецкий

Заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майор Андрей Суховецкий был убит в ходе войны с Украиной.

47-летний Суховецкий был назначен заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он три года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

Он дважды участвовал в параде Победы на Красной площади, был награждён двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и медалью "За отвагу". Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в Абхазии, в Сирии, был награждён за участие в аннексии Россией Крыма. Всего у Суховецкого 14 медалей и орденов.

3 марта стало известно о ликвидации Суховецкого. По некоторым данным, Суховецкий погиб 28 февраля под Мариуполем.

ВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева

18 марта военные Вооруженных сил Украины уничтожили российского генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

"В результате нанесения огневого поражения по противнику уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Мордвичев несколько раз командовал парадом 9 мая в Москве.

В 2013 году Мордвичев получил звание генерал-майора.

В 2018 году был первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа России.

До этого он командовал отдельной танковой бригадой и мотострелковой бригадой.

В Мариуполе убили российского генерала Митяева

Бойцы полка "Азов" 15 марта ликвидировали топ-военного армии оккупантов. Впоследствии стало известно, что это был генерал-майор Олег Митяев.

Митяев командовал 201-й военной базой в Таджикистане, а затем занимал должность заместителя командующего российской группировкой войск в Сирии.

Митяев окончил Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба России. Был командир отдельной десантно-штурмовой бригады.

11 июня 2016 года за организацию боевых действий незаконных вооруженных формирований на территории Украины получил воинское звание генерал-майор.

ВСУ ликвидировали российского генерал-майора Андрея Колесникова

11 марта стало известно, что украинские бойцы уничтожили командующего 29 армии Восточным военным округом России, генерал-майора Андрея Колесникова.

"Российские оккупанты продолжают терять в войне против Украины своих офицеров. ВСУ удалось ликвидировать генерал-майора Андрея Колесникова, командующего Восточным военным округом", сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Андрей Колесников командовал 29-й армией Восточного военного округа РФ. Звание генерал-майора получил в 2021 году.

До этого он был командиром Кантемировской танковой дивизии.

Под Киевом ликвидирован чеченский генерал Магомед Тушаев

27 февраля стало известно, что под Киевом в районе гостомельского аэропорта украинские вооруженные силы ликвидировали чеченского генерала Магомеда Тушаева.

Он был руководителем 14-го моторизированного полка нацгвардии Чечни – наиболее элитного подразделения Кадырова.

Тушаев – самый молодой среди убитых в Украине генерал-майоров. Ему было 36 лет.

Кадыров признал первые жертвы среди чеченской "гвардии" 1 марта, однако не называл имен.

ВСУ уничтожили генерал-лейтенанта Якова Резанцева

25 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ в Чернобаевке под Херсоном убили генерал-лейтенанта и командующего 49 армией России Якова Резанцева.

"Наши войска, сейчас мы можем сказать точно, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации, генерал-лейтенанта Якова Владимировича Резанцева. И это произошло, вы будете очень смеяться, на аэродроме Чернобаевка", - сообщил Арестович.

Командующий 49-й армией участвовал в сирийской войне, которую Россия ведет на стороне диктатора Башара Асада.

Помимо войны в Сирии, Яков Резанцев был причастен и к другой оккупационной кампании Российской Федерации. Он командовал 7-й российской военной базой на территории признанной только пятью странами мира Республики Абхазия, которая, согласно международному праву, является оккупированной Россией Абхазской автономной республикой в составе Грузии.

Война в Украине 2022

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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