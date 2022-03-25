Ермак назвал, что необходимо Украине для победы над Россией

Андрей Ермак / Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал, что именно нужно Украине для победы над Российской Федерацией.

По словам руководителя ОП вариантов достаточно, однако политической воли у союзников нашей страны пока нет.

"Варианты есть, но пока нет политической воли", - заявил Ермак.

Что необходимо Украине для победы над Россией:

полномасштабный обмен разведданными в реальном времени;

тяжелое вооружение;

полноценный ленд-лиз;

закрытое небо, или же самолеты или дальнобойные системы ПВО, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру.

По словам Ермака, гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, и Украина бы приобщила к этому также Турцию, Германию, Канаду, Израиль.

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Война в Украине 2022

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.