Ермак назвал, что необходимо Украине для победы над Россией

Руководитель Офиса президента Украины рассказал, какие страны могут стать гарантами безопасности для Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал, что именно нужно Украине для победы над Российской Федерацией.
По словам руководителя ОП вариантов достаточно, однако политической воли у союзников нашей страны пока нет.
"Варианты есть, но пока нет политической воли", - заявил Ермак.
Что необходимо Украине для победы над Россией:
- полномасштабный обмен разведданными в реальном времени;
- тяжелое вооружение;
- полноценный ленд-лиз;
- закрытое небо, или же самолеты или дальнобойные системы ПВО, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру.
По словам Ермака, гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, и Украина бы приобщила к этому также Турцию, Германию, Канаду, Израиль.
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Война в Украине 2022
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.