Ермак назвал результаты переговоров с Россией, которые ожидает Украина

Ермак высказался о переговорах с Россией / УНИАН

В рамках переговоров с Россией, в первую очередь Украина ожидает прекращения вооруженной агрессии. Также договоренности должны предусматривать выход российских войск за пределы нашей страны, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина ожидает от России:

прекращение огня и бомбардировок;

выход российских войск к территориям 23 февраля 2022 года;

начала консультации и разговоров о возвращении территорий;

возвращение контроля к территориям международно признанных границ.

В то же время как отметил Ермак, договоренности должны предусматривать построение новой системы безопасности для нашей страны.

"Мы очень хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Закончилась договоренностями исключительно в интересах нашей страны. Тем, что мы получили, а не потеряли. Тем, что мы прежде всего получили новую систему безопасности. Нет больше времени ждать, думать. Нет больше времени медлить с этим решением", - заявил Ермак.

Также руководитель ОП отметил, что во время переговоров не может быть никаких компромиссов относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности.

"И вопросы Донбасса, и вопросы Крыма, и прежде всего вопросы прекращения войны и выхода российских войск с украинской территории. Все это должно быть предметом разговора. Прежде всего разговоры между президентом Украины и президентом России", - добавил Ермак.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украину не ждут в НАТО, и украинскому обществу нужно принять такую ситуацию. В сложившихся обстоятельствах государству следует рассчитывать на собственные силы и искать поддержку на переговорах со странами-партнерами.

"Они должны завтра (после прекращения огня) сказать, что Украину берут в НАТО или не берут. Ответ простой – нас не берут, потому что боятся России. Нам нужно успокоиться с этим. Есть другие страны НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности. Вот в этом нужно найти компромисс. Это будет точка для окончания войны", - считает президент.

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