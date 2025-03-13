"Аннексия Гренландии состоится" – Трамп

Президент США считает, что это "необходимо для международной безопасности", а не просто безопасности.

https://glavred.info/world/anneksiya-grenlandii-sostoitsya-tramp-10647026.html Ссылка скопирована

Трамп не исключил, что аннексия Гренландии может произойти / Коллаж Главред, фото: wikipedia.org, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Кратко:

Трамп хочет заключить соглашение по Гренландии

Давление США на Данию продолжает расти

Президент США Дональд Трамп убежден, что аннексия Гренландии состоится. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

"Я думаю, что аннексия Гренландии состоится. Нам придется заключить соглашение по Гренландии", – сказал он. видео дня

Трамп сказал Рютте, что это "необходимо для международной безопасности", а не просто безопасности.

Как пишет The Wall Street Journal в материале от 13 марта, Трамп рассматривает возможность присоединения Гренландии к территории США, не исключая при этом военного вмешательства. Согласно источникам в Белом доме, вопрос о приобретении острова остается в повестке дня администрации, а давление на Данию продолжает расти.

По данным издания, представители администрации США заявили о готовности обсуждать с Данией увеличение американского военного контингента на острове и заключение контрактов с горнодобывающими компаниями. Однако сам Трамп "отказывается исключать военные пути приобретения Гренландии", что подтверждает серьезность его намерений.

Один из источников сообщил, что в Белом доме активно обсуждают возможные механизмы, которые позволят Вашингтону заполучить этот стратегически важный регион.

Авторы публикации также заметили одну любопытную деталь, которая свидетельствует об особом интересе Трампа к 11-му президенту США Джеймсу Полку, при котором американская территория значительно расширилась за счет аннексий и войн. Ходят слухи, что американский президент как-то заявил своим гостям, что "восхищается Полком, поскольку тот получил много земли".

В конце февраля глава Белого дома даже перенес его портрет в Овальный кабинет, что стало символическим жестом, подчеркивающим его экспансионистские амбиции. Более того, этот портрет был буквально выменян у Конгресса на изображение Томаса Джефферсона, ранее висевшее в Белом доме.

Гренландия / Инфографика: Главред

Заявления Дональда Трампа о Гренландии – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее Трамп в своем рождественском поздравлении намекнул на возможность "присоединения" к США Гренландии, Канады и Панамского канала. Что касается Гренландии, Трамп акцентировал внимание на важности острова для американской национальной безопасности.

Риторика Трампа о Гренландии, Канаде и Панаме – часть более широкой стратегии, задачей которой является усиление позиций Штатов на международной арене, говорила пресс-секретарь республиканца Анна Келли. Эти слова – сигнал для РФ и Китая.

Трамп хочет купить Гренландию, чтобы расширить историческое наследие США, написали журналисты Reuters. По их информации, Трамп не намерен использовать для этого военную силу.

Другие новости:

Гренландия - что о ней известно Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза), но позже покинула его. После референдума в 1979 году Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти. Сейчас Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно. Площадь Гренландии превышает 2 млн квадратных километров, и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой. США предприняли как минимум две серьезные попытки получить контроль над Гренландией. Первая попытка была во второй половине XIX века. Тогда госсекретарь США Уильям Сьюард (сторонник территориальной экспансии) также делал ставку на попытки вырвать Канаду из рук Британской империи, а его политика привела к покупке Аляски у Российской империи. Но она также включала намерение приобрести Гренландию и Исландию. Бывший министр финансов Роберт Дж. Уокер в 1867 году узнал, что Данию могут склонить продать оба острова, когда вел переговоры о покупке датских колоний в Карибском море в Вест-Индии. Сьюард поручил подготовить отчет о ресурсах Гренландии и Исландии, но его надежды рухнули, когда в Сенате провалилось голосование за сделку по датской Вест-Индии. Спустя 50 лет эти колонии все же будут выкуплены и станут Виргинскими островами США. Вторая попытка была предпринята после Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала Данию в ходе шестичасовой операции в марте 1940 года. Год спустя датский посол в США, который не подчинялся оккупационному правительству, подписал соглашение о размещении американских баз на Гренландии. За время военной оккупации США построили на острове несколько объектов. А после войны идея покупки обсуждалась настолько серьезно, что, согласно опросу Gallup, в 1946 году 33% американцев поддержали вариант с приобретением за 1 млрд долларов. В итоге Дания отклонила заявку и предложила Гренландии статус полноправного члена королевства, а не колонии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред