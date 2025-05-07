"Этот мужчина любит меня": Алина Доротюк выходит замуж

Доротюк сделала первое официальное объявление о предстоящем первом браке.

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Алина Доротюк личная жизнь - журналистка впервые выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk_

Кратко:

Алина Доротюк подтвердила помолвку, слухи о которой ходят уже несколько месяцев

Невеста рассказала о женихе и будущей свадьбе

Украинская журналистка, ведущая и интервьюер Алина Доротюк декабре 2024-года намекнула помолвку - в своем блоге она появилась с кольцом на безымянном пальце. Однако дополнительных комментариев по этому поводу от нее не последовало.

Лишь недавно Доротюк официально заявила - она помолвлена, очень счастлива и с большим нетерпением ждет свадьбу. Детали про это радостное событие, планировку свадьбы и отношения с женихом Алина рассказала в интервью Маричке Падалко.

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Журналистка встретила своего мужчину случайно - они столкнулись в лифте. Познакомились, разговорились, сходили на несколько свиданий и с тех пор уже около двух лет неразлучны.

"Этот мужчина любит меня за то, что я просто есть в этом мире. Он меня принимает такой, какая я есть, и он беспокоится, он меня опекает. Никто не подавляет моих желаний, моего волеизъявления. Никто не говорит, что ты что-то делаешь не так. Мы существуем параллельно, но при этом мы единое целое", - рассказала Доротюк.

Алина Доротюк личная жизнь - журналистка впервые выходит замуж / Скриншот YouTube

Что же касается свадьбы, то она непременно будет, убеждена Алина. Она мечтает о большой свадьбе, но в условиях войны это реализовать очень сложно. Поэтому церемония пока откладывается.

"У меня есть уже кольцо, он сделал мне предложение, но мы ждем... Я обручена официально, но мы ждем, возможно, стабилизируется какая-то ситуация. Мне хочется свадьбу, потому что ты понимаешь, что нельзя откладывать. У меня семья большая, ну то есть это не будет маленькая свадьба, но и насколько время для такого празднования…" - поделилась невеста.

Обручальное кольцо Алины Доротюк / instagram.com/dorotiuk_

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Кто такая Алина Доротюк? Алина Доротюк - украинская ведущая, интервьюер, журналистка, блогерша. Специализируется на светской журналистике. Принимала участие в создании таких проектов, как "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Ведет именной канал на YouTube (124 тыс. подписчиков), в котором выкладывает интервью с известными личностями современной Украины.

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