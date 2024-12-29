"Претензии" США на территории трех государств: у Трампа сделали заявление

Заявления Трампа – не просто небрежность, а сигнал агрессору России и Китаю, сказали в команде новоизбранного президента.

https://glavred.info/world/pretenzii-ssha-na-territorii-treh-gosudarstv-u-trampa-sdelali-zayavlenie-10625996.html Ссылка скопирована

Трамп пытается показать Китаю и России сильную позицию США - WP / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из материала WP:

Громкая риторика Трампа – сигнал КНР и РФ

Трамп реализует курс "Сделать Америку сильной снова"

Риторика новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно Канады, Гренландии и Панамы – не просто слова, а часть более широкой стратегии. Трамп в сильной позиции, знает, куда давить, и послал сигнал России и Китаю. Об этом заявила пресс-секретарь переходного периода Трампа Анна Келли.

Как сообщает The Washington Post, она рассказала о том, что такая риторика Трампа является частью более широкой стратегии.

видео дня

"Мировые лидеры собираются за столом переговоров, потому что президент Трамп уже выполняет свое обещание "Сделать Америку снова сильной". Когда он официально вступит в должность, иностранные государства дважды подумают, прежде чем обворовывать нашу страну. Америку снова будут уважать, и весь мир станет безопаснее", - сказала Келли. Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Слова Трампа – сигнал России и Китаю

По ее словам, заявления Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме напрямую связаны с миссией, направленной на противодействие РФ и КНР.

Кроме того, неназванный чиновник отметил, что слова Трампа – не просто небрежность, в них есть "целостная соединительная нить". Трамп знает, как использовать свою власть.

Резонансные заявления Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее Трамп "намекнул" на присоединение Канады, Панамского канала и Гренландии к США. В рамках рождественского поздравления он "уколол" Китай, назвал Джастина Трюдо "губернатором Канады" и обратился к жителям Гренландии.

Кроме того, Трамп выдвинул Европе требование по Украине. По данным WP, республиканец требует от европейцев увеличить военную помощь Киеву и намерен снизить поддержку украинского государства со стороны США.

Трамп "направил сообщение" Зеленскому якобы с требованием о прекращении огня, написали журналисты El Pais. Впрочем, по их же информации, это не негативный сигнал Киеву. Трамп пытается достичь мира с позиции силы.

Другие новости:

Гренландия - что о ней известно Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза), но позже покинула его. После референдума в 1979 году Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти. Сейчас Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно. Площадь Гренландии превышает 2 млн квадратных километров, и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой. США предприняли как минимум две серьезные попытки получить контроль над Гренландией. Первая попытка была во второй половине XIX века. Тогда госсекретарь США Уильям Сьюард (сторонник территориальной экспансии) также делал ставку на попытки вырвать Канаду из рук Британской империи, а его политика привела к покупке Аляски у Российской империи. Но она также включала намерение приобрести Гренландию и Исландию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред