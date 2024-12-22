Время для прекращения огня: Трамп 'направил сообщение' Зеленскому - El Pais

О чем речь:
- Трамп направил важный месседж Зеленскому
- Новые сигналы от Трампа свидетельствуют о прекращении огня, однако с позиции силы
- Война закончится за столом переговоров, возможно раньше, чем ожидалось
На этой неделе избранный президент США Дональд Трамп направил послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его "рассмотреть прекращение огня и отказ от временно оккупированных Россией территорий".
Об этом сообщило издание El Pais 22 декабря, ссылаясь на собственные источники.
"(Властям Украины - ред.) приятно говорить, что они хотят вернуть свои земли, но города в основном разрушены. Вы посмотрите на некоторые из этих городов - там не осталось ни одного целого здания. Поэтому, когда Вы говорите "верните страну"... Что вернуть? Это (разрушенные в боях населенные пункты Украины потребует - ред.) 110-летней реконструкции", - цитирует издание послание Трампа.
В то же время несколько европейских источников отметили, что сигналы Трампа к официальному Киеву не стоит рассматривать как негативные.
Например, генерал Кит Келлог, назначенный Трампом специальным представителем США по вопросам Украины, положительно оценил новые пакеты вооружения от администрации Байдена и решение позволить Украине атаковать российские цели в глубине территории агрессора.
Аналитики считают, что действия Трампа указывают на его стремление достичь мира, но с позиции силы.
"Ему важно не показаться слабым", - рассказал изданию высокопоставленный представитель Евросоюза.
Кроме того, по данным El Pais, европейские страны пытаются убедить Трампа, что любые выгодные для России мирные переговоры усилят влияние Китая и Ирана - врагов Трампа и союзников Кремля. Это может склонить его к более жесткой позиции в отношении РФ.
"Трамп еще не принял решение, в один день он показывает одно, а в другой - другое, поэтому так важно действовать сейчас и передавать наши послания", - рассказал изданию источник в украинском правительстве.
Мирные переговоры с РФ - последние новости
Как писал ранее Главред, Трамп готов рассмотреть инициативу Орбана относительно рождественского перемирия в Украине. Мировое сообщество было бы очень радо "определенному прекращению" боевых действий в Украине, отметил Майк Волц, номинант Дональда Трампа на должность советника по национальной безопасности.
Кроме этого, в Белом доме сделали громкое заявление относительно мирных переговоров Украины с РФ. Украина должна иметь возможность подойти к мирным переговорам с Россией с позиции силы, убеждены в Штатах.
А вот эксперты Международного валютного фонда опубликовали негативный сценарий для Украины. По их мнению, война может продлиться до 2026 года.
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"Мирный план" Дональда Трампа "Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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