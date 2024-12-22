Время для прекращения огня: Трамп 'направил сообщение' Зеленскому - El Pais

Действия Трампа указывают на его стремление достичь мира, но с позиции силы.

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Чего хочет Дональд Трамп от Зеленского / коллаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

О чем речь:

Трамп направил важный месседж Зеленскому

Новые сигналы от Трампа свидетельствуют о прекращении огня, однако с позиции силы

Война закончится за столом переговоров, возможно раньше, чем ожидалось

На этой неделе избранный президент США Дональд Трамп направил послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его "рассмотреть прекращение огня и отказ от временно оккупированных Россией территорий".

Об этом сообщило издание El Pais 22 декабря, ссылаясь на собственные источники.

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"(Властям Украины - ред.) приятно говорить, что они хотят вернуть свои земли, но города в основном разрушены. Вы посмотрите на некоторые из этих городов - там не осталось ни одного целого здания. Поэтому, когда Вы говорите "верните страну"... Что вернуть? Это (разрушенные в боях населенные пункты Украины потребует - ред.) 110-летней реконструкции", - цитирует издание послание Трампа.

В то же время несколько европейских источников отметили, что сигналы Трампа к официальному Киеву не стоит рассматривать как негативные.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Например, генерал Кит Келлог, назначенный Трампом специальным представителем США по вопросам Украины, положительно оценил новые пакеты вооружения от администрации Байдена и решение позволить Украине атаковать российские цели в глубине территории агрессора.

Аналитики считают, что действия Трампа указывают на его стремление достичь мира, но с позиции силы.

"Ему важно не показаться слабым", - рассказал изданию высокопоставленный представитель Евросоюза.

Кроме того, по данным El Pais, европейские страны пытаются убедить Трампа, что любые выгодные для России мирные переговоры усилят влияние Китая и Ирана - врагов Трампа и союзников Кремля. Это может склонить его к более жесткой позиции в отношении РФ.

"Трамп еще не принял решение, в один день он показывает одно, а в другой - другое, поэтому так важно действовать сейчас и передавать наши послания", - рассказал изданию источник в украинском правительстве.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Как писал ранее Главред, Трамп готов рассмотреть инициативу Орбана относительно рождественского перемирия в Украине. Мировое сообщество было бы очень радо "определенному прекращению" боевых действий в Украине, отметил Майк Волц, номинант Дональда Трампа на должность советника по национальной безопасности.

Кроме этого, в Белом доме сделали громкое заявление относительно мирных переговоров Украины с РФ. Украина должна иметь возможность подойти к мирным переговорам с Россией с позиции силы, убеждены в Штатах.

А вот эксперты Международного валютного фонда опубликовали негативный сценарий для Украины. По их мнению, война может продлиться до 2026 года.

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