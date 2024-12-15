Рождественское перемирие в Украине: Трамп готов рассмотреть инициативу Орбана

Волц считает, что многие хотели бы увидеть хотя бы временное прекращение боевых действий на востоке Украины.

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Трамп не против рассмотреть инициативу Орбана / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Волц:

Мировое сообщество было бы очень радо "определенному прекращению" боевых действий в Украине

Команда Трампа работает над первыми шагами к миру в Украине

Майк Уолц, номинант Дональда Трампа на должность советника по национальной безопасности, выразил мнение, что мировое сообщество поддержало бы "рождественское перемирие" в Украине, которое предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом Волц заявил в воскресном эфире программы CBS News.

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Обсуждая недавнюю встречу Трампа с Орбаном в США, Волц отметил, что многие хотели бы увидеть хотя бы временное прекращение боевых действий на востоке Украины.

Он назвал это "прекращением бойни", которое могло бы стать положительным шагом в решении конфликта.

"Мы должны остановить боевые действия. И, знаете, если речь идет об определенном виде прекращения огня как первый шаг, опять же, мы очень внимательно посмотрим, что это означает", - добавил он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

В то же время Волц воздержался от каких-либо прогнозов относительно возможной политики администрации Трампа по ситуации в Украине.

"Интересно, что сразу после выборов все, кто приезжает к нам, наши европейские союзники, президент Зеленский на той встрече и другие, обсуждают, как... положить конец конфликту", - заявил чиновник.

Окончание войны в Украине - последние новости

Как писал ранее Главред, недавно стало известно, как Трамп может положить конец войне. Одним из ключевых рычагов для Украины может стать приглашение в НАТО.

По данным Politico, в ЕС также заговорили о завершении войны и введении миротворцев в Украину. На встрече 18 декабря в Брюсселе обсудят возможные форматы завершения боевых действий.

Также опубликован неожиданный прогноз относительно того, поедет ли Путин договариваться с Зеленским о мире. Сначала за столом переговоров, скорее всего, окажутся не президенты Украины и РФ, считает политолог Игорь Рейтерович.

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