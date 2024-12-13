'Об этом говорят все': Орбан похвастался, что 'открыл двери' к переговорам Украины и РФ

Орбан утверждает, что полгода назад европейские политики не обсуждали мир, но сейчас этот вопрос стал актуальным именно благодаря Венгрии.

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Орбан заявил, что проложил дорожку к мирным переговорам Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Орбан считает, что Венгрия "открыла двери" для содержательных переговоров

Возможность мирных переговоров Украины и РФ якобы является "самым большим достижением венгерского председательства в ЕС"

За последние полгода тема мира приобрела большее значение в европейских дискуссиях. Венгрия якобы сыграла ключевую роль в изменении риторики Европейского Союза относительно мирного урегулирования войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X (Twitter).

Политик утверждает, что ранее тема мира не вызывала интереса среди европейских политиков, но сейчас ситуация изменилась. По мнению Орбана, это стало возможным благодаря венгерскому председательству в Европейском Союзе.

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"Полгода назад о мире никто и слышать не хотел, теперь об этом говорят все. Мы открыли двери, и теперь можно начинать содержательные переговоры", - заявил венгерский премьер.

Орбан считает, что дискуссии о мирных переговорах Украины и РФ являются "самым большим достижением венгерского председательства в ЕС".

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Позиция Орбана по войне в Украине - последние новости

Отметим, что Венгрия неоднократно высказывала критические замечания относительно подхода ЕС к поддержке Украины, призывая к более активному поиску дипломатических путей завершения войны и уменьшению помощи Киеву.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение о войне в Украине должны принимать только украинцы, ведь Украина является суверенным государством. Венгрия не указывает, что делать, но готова помочь "по-соседски".

В то же время Орбан подчеркнул, что его цель - обезопасить Венгрию от последствий войны, создавая промирный международный климат.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Орбан в очередной раз заявил о готовности способствовать политико-дипломатическому урегулированию войны, а Путин, в свою очередь, обвинил Киев в "деструктивной позиции", которая якобы блокирует возможность мира.

Как сообщал Главред, недавно Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" и масштабного обмена пленными с Россией. Советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что Венгрия не согласовывала свои действия с Украиной, а контакты по обмену пленными уже ведутся на официальном уровне.

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"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

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