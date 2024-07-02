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В Киев с неожиданным визитом приедет Орбан - The Guardian

Анна Ярославская
2 июля 2024, 06:44
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Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины.
Виктор Орбан
Виктор Орбан 2 июля приедет в Киев - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Во вторник, 2 июля, в Киев с неожиданным визитом приедет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Сообщается, что информацию о визите Орбана в Украину подтвердили два источника в Будапеште.

Отмечается, что планы поездки сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины.

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"Предпосылкой встречи стало решение вопроса гражданства. За последние недели договоренности были достигнуты. Они смогут объявить об этом как об успехе", - сказал собеседник издания.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит, но другой источник в Киеве подтвердил эти планы.

"Орбан будет здесь завтра (2 июля, - ред.), если не будет изменений в последнюю минуту", - сказал источник британского издания.

Как известно, с 1 июля и до конца текущего года Венгрия председательствует в Европейском Союзе и будет заниматься организацией работы Совета ЕС.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Венгрия блокировала вопросы Украины в ЕС

Ранее стало известно, что представители властей Венгрии на встрече послов стран Евросоюза 29 мая блокировали одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз ‒ якобы из-за вопроса прав национальных меньшинств. Об этом писал редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Джозвяк.

По его информации, Венгрия блокировала Украину из-за 11 двусторонних вопросов относительно национальных меньшинств в Украине.

Позже СМИ писали о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился поддержать начало вступительных переговоров о членстве Украины в ЕС при условии, что Киев публично обяжется выполнить 11 требований Будапешта, среди которых — признать все Закарпатье "традиционно венгерским".

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