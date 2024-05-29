Венгрия блокирует старт переговоров о вступлении Украины в ЕС - СМИ

Представители властей Венгрии на встрече послов стран Евросоюза 29 мая блокировали одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз ‒ якобы из-за вопроса прав национальных меньшинств. Об этом написал редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Джозвяк в соцсети Х (экс-Twitter).
По его информации, Венгрия блокирует Украину, но не Молдову, из-за 11 двусторонних вопросов относительно национальных меньшинств в Украине.
Загвоздка в том, что Евросоюз рассматривает интеграцию Украины и Молдовы в паре, поэтому без прогресса по Украине решения по Молдове тоже не будет.
По данным Джозвяка, в Евросоюзе все еще стремятся официально начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня 2024 года, но для этого необходимо единодушие всех государств Евросоюза, в том числе и согласие Венгрии.
Дело в том, что июнь является ключевым месяцем, поскольку в уже июле 2024 года начинается полугодовое председательство в Совете ЕС Венгрии. И она, считают эксперты, потенциально сможет воспользоваться такими полномочиями для торможения решений по Украине.
Позиция Орбана в отношении Украины
Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.
Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.
27 февраля после саммита в Праге а Орбан подчеркнул неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.
В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".
"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему" - сказал венгерский премьер.
Скандальные заявления венгерского премьера Орбана - позиция Венгрии по войне
Как сообщал Главред, пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занял враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Премьер-министр Венгрии и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.
Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.
На праздновании годовщины венгерской революции 1848 года в Будапеште премьер сравнил ЕС с "имперскими оккупантами" и назвал "Западный мир" источником бескультурья и разрушения. Также он призвал помочь ему "оккупировать Брюссель" на нынешних выборах в Европарламент. Кроме этого, Орбан выступил с украинофобским заявлением, утверждая, что Украина прекратит существование, если Запад прекратит финансовую поддержку Киева.
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