'Лидер, которого уважают' и 'босс': Орбан обменялся льстивыми комплиментами с Трампом

Трамп щедро похвалил Орбана, а тот в свою очередь попросил экс-президента США "вернуться и принести мир".

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Орбан попросил Трампа "вернуться и принести мир" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

Экс-президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своей резиденции во Флориде вечером 8 марта. Венгерский премьер попросил Трампа "вернуться на должность и принести мир", пишет Reuters.

В ходе встречи Трамп продемонстрировал венгерскому лидеру свой дом, пригласил его на ужин и организовал экскурсию, сообщили в Bloomberg. Также скандальные политики обсудили "широкий круг вопросов", касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности "первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны".

Виктор Орбан заявил в Twitter (X), что только возвращение Трампа на пост президента может принести мир. Он отметил, что якобы при президентстве Трампа на Ближнем Востоке и в Украине "был мир", а если бы Трамп в дальнейшем оставался президентом, то "войны сегодня не было бы".

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"Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и которые могут принести мир. Он - один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!", - заявил Орбан.

Бывший президент США также засыпал премьера Венгрии комплиментами. Он назвал его "фантастическим лидером".

"Орбан не допускает споров, потому что он говорит "Так будет" - и на этом все заканчивается. Он босс. Нет, он великий лидер, фантастический лидер", - сказал Трамп.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Позиция Орбана и поддержка Трампа

Напомним, глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Орбан хочет встретиться с Трампом и обсудить, как прекратить войну России против Украины.

Также пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется на возвращение Дональда Трампа на пост президента США. Он считает президентство Трампа "единственным серьезным шансом" для прекращения войны России в Украине.

Как сообщал Главред, Виктор Орбан занял враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Премьер-министр Венгрии и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Венгерский премьер неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

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