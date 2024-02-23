Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину и назвал цель визита

Визит американских политиков в Украину поможет им осознать, кто начал эту войну и что происходит, уверен президент. ​

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Владимир Зеленский считает, что Трамп не сможет закончить войну за сутки, как обещает / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, twitter.com/WhiteHouse

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на многочисленные обещания, бывший глава Белого дома Дональд Трамп не сможет за 24 часа закончить войну в Украине.

Зеленский пригласил действующего главу Белого дома Джо Байдена и Дональда Трампа посетить Украину, отметив, что такой визит поможет американским политикам осознать, кто начал эту войну и что происходит. Об этом президент Украины заявил в интервью американскому журналисту Брету Байеру, которое транслировал телеканал Fox News.

Также Зеленский заявил, что он не верит в обещание Дональда Трампа закончить войну в Украине в течение 24 часов после избрания президентом США.

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Глава государства подчеркнул, что Трамп может приехать на передовую в Украину и объяснить, каким образом он собирается заканчивать войну.

"Пусть он все объяснит, объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Все мы поняли, что нет двух сторон в этой войне: есть только один враг, и это позиция Путина", – сказал Зеленский.

Как сообщал Главред, на Мюнхенской конференции безопасности в Германии президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа приехать в Украину. И если американский политик примет приглашение, то пообещал съездить с ним на фронт.

Как известно, Трамп неоднократно говорил, что у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным. И в случае возвращения к власти он "очень быстро" завершит войну в Украине.

Трамп также заявлял, что Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

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