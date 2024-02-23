УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину и назвал цель визита

Анна Ярославская
23 февраля 2024, 10:06
Визит американских политиков в Украину поможет им осознать, кто начал эту войну и что происходит, уверен президент. ​
Владимир Зеленский, Трамп, Джо Байден
Владимир Зеленский считает, что Трамп не сможет закончить войну за сутки, как обещает / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, twitter.com/WhiteHouse

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на многочисленные обещания, бывший глава Белого дома Дональд Трамп не сможет за 24 часа закончить войну в Украине.

Зеленский пригласил действующего главу Белого дома Джо Байдена и Дональда Трампа посетить Украину, отметив, что такой визит поможет американским политикам осознать, кто начал эту войну и что происходит. Об этом президент Украины заявил в интервью американскому журналисту Брету Байеру, которое транслировал телеканал Fox News.

Также Зеленский заявил, что он не верит в обещание Дональда Трампа закончить войну в Украине в течение 24 часов после избрания президентом США.

видео дня

Глава государства подчеркнул, что Трамп может приехать на передовую в Украину и объяснить, каким образом он собирается заканчивать войну.

"Пусть он все объяснит, объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Все мы поняли, что нет двух сторон в этой войне: есть только один враг, и это позиция Путина", – сказал Зеленский.

Как сообщал Главред, на Мюнхенской конференции безопасности в Германии президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа приехать в Украину. И если американский политик примет приглашение, то пообещал съездить с ним на фронт.

Как известно, Трамп неоднократно говорил, что у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным. И в случае возвращения к власти он "очень быстро" завершит войну в Украине.

Трамп также заявлял, что Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Джо Байден новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Ми не будемо просто стояти": Зеленський анонсував новий контранступ

"Ми не будемо просто стояти": Зеленський анонсував новий контранступ

11:24 Украина
Передача новых партий ATACMS Украине: в Белом доме сделали важное заявление

Передача новых партий ATACMS Украине: в Белом доме сделали важное заявление

11:02 Мир
РФ стянула "огромное" число артиллерии: в ОП назвали самые опасные участки фронта

РФ стянула "огромное" число артиллерии: в ОП назвали самые опасные участки фронта

10:46 Украина
Все главные новости

Популярное

Противно смотреть : Ани Лорак напугала фанатов своим видом 4498

"Противно смотреть": Ани Лорак напугала фанатов своим видом

Гороскоп на сегодня 23 февраля: Тельцу - потеря денег, Скорпиону - разлад в семье 4201

Гороскоп на сегодня 23 февраля: Тельцу - потеря денег, Скорпиону - разлад в семье

Роспропаганда слепила с Путина «пилота», но появился позорный нюанс 3440

Роспропаганда слепила с Путина "пилота", но появился позорный нюанс

Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве 3138

Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве

Последние новости

11:38

Как научиться откладывать деньги: эксперты назвали 5 правил экономии в 2024 году

11:24

"Ми не будемо просто стояти": Зеленський анонсував новий контранступ

11:22

Фото удивило: Ким Кардашьян попыталась продать свою грязную сумку за 70 тысяч долларов

11:17

"Из-за этого умерла Началова": подруга раскрыла диагноз Пугачевой

11:16

Свежие и хрустящие овощи: как правильно хранить листья салата в холодильнике

Блокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – КульпаБлокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – Кульпа
11:02

Передача новых партий ATACMS Украине: в Белом доме сделали важное заявление

11:00

Виктория Бекхэм получила серьезную травму на тренировке

10:46

РФ стянула "огромное" число артиллерии: в ОП назвали самые опасные участки фронта

10:42

Зеленский показал видео с тренировок украинских пилотов на F-16Видео

Реклама
10:40

Гороскоп на завтра 24 февраля: Раку - сильное переживание, Весам - новый контракт

10:33

"Я тебя...": что сказал Чарльз Диане в ночь перед свадьбой

10:14

"Ситуация тяжелая": генерал Романенко оценил наступление россиян на Харьковщине

10:06

Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину и назвал цель визита

09:43

У РФ крупные потери на четырех направлениях: ВСУ "перемололи" сотни оккупантов

09:08

"Вещи, которые долго не менялись": Зеленский назвал причину отставки Залужного

09:05

Оккупанты могли захватить еще один населенный пункт на Донбассе - ISW

08:31

"Путин - угроза для всего мира": Зеленский сказал, когда закончится война в Украине

08:17

"Десятки тысяч людей": Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России

08:10

Судьба принцев путинской Россиимнение

08:02

Ракетно-дроновый удар по Украине: ночью силы ПВО сбили 23 из 31 "Шахеда"Фото

Реклама
07:22

РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут людейФото

06:43

РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: погибли три человекаФотоВидео

06:10

Что изменят интеллектуальные дроны для ВСУмнение

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 3 секунды найти лису

05:04

Зачем хозяйки наносят пену для бритья на веник: необычный метод уборки

04:37

Протесты польских фермеров отличаются от предыдущих забастовок - ГПСУ

04:04

Что делать, если скрипят двери: специалисты поделились гениальным лайфхаком

03:35

Страны НАТО тоже должны нас благодарить, мы выиграли им 2 года времени – РоманенкоВидео

03:06

Кристиан Бейл изменился до неузнаваемости ради новой роли

02:34

Артистки, ученые и борцы за мир: кто стал "Женщиной года" по версии журнала Time

02:02

Что можно сделать со старых газет: 5 суперских советов

01:29

Головоломка на скорость: нужно найти загадочную панду на старинном фото

01:00

Как правильно ухаживать за цветком: главные ошибки в выращивании комнатных растений

22 февраля, четверг
23:38

Алексей Залевский раскрыл диагноз, который может приковать его к постели

23:31

В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги: оккупанты запустили ракеты

23:04

Ни разу не были на фронте: Сырский обнаружил тысячи невоевавших военных - Арахамия

22:58

Оккупанты наказали парня из Крыма, который писал Фарион: что с ним сделали

22:29

Люби-стреляй регги: рецензия на фильм "Боб Марли: одна любовь"

22:23

Меган Маркл готова помириться с Кейт Миддлтон и членами королевской семьи

22:07

Нужно оставить иллюзии: генерал ВСУ эмоционально ответил насчет деоккупации КрымаВидео

Реклама
21:54

Прикован к постели: Чмерковскому провели сложную операцию на шее

21:51

Украина столкнется с "катастрофической" нехваткой боеприпасов к весне - СМИ

21:37

"Там сложные бои": в ВСУ рассказали о жестоких боях возле Ласточкино

21:37

Вера Брежнева нежно обратилась к бывшему мужу - Меладзе

21:29

Обращение Приднестровья к Путину: в ГУР оценили риски

20:49

РФ готовит мощное наступление в "красные дни": в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

20:02

Приднестровье готовит обращение к Путину, в ВСУ говорят о "вполне реальной" аннексии

19:59

"Решение Путина": генерал раскрыл цель жестоких обстрелов РФ по ХарьковуВидео

19:58

"24-й год - особенный": Зеленский на встрече с дипломатами назвал задачи Украины

19:44

Маме Навального угрожают следователи и запрещают его хоронить

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять