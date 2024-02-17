Зеленский в Мюнхене предложил свозить Трампа на фронт - зал аплодировал

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа приехать в Украину. И если американский политик примет приглашение, то пообещал съездить с ним на фронт. Об этом Зеленский сказал во время выступления Мюнхенской конференции безопасности в Германии.
По словам президента, в случае обсуждения способов завершения войны, те, кто намерен принимать такое решение, должны увидеть своими глазами, что на самом деле означает реальная война.
"Если Трамп приедет, я готов с ним уехать на фронт", – сказал Зеленский.
"Если у нас будет разговор, о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что значит эта настоящая война. Не то, что пишут об этом в Instagram, а настоящая война", - добавил президент.
Отметим ранее Зеленский уже приглашал Трампа приехать в Украину.
"Я приглашаю Трампа, если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить ему, что он не может управлять этой войной", – говорил Зеленский.
Бывший президент США отказался приехать в Украину с визитом. По его словам, он считает неуместным приезжать в такое время.
Заявления Трампа о войне в Украине
Как известно, Дональд Трамп неоднократно говорил, что у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным. И в случае возвращения к власти он "очень быстро" завершит войну в Украине.
Трамп также заявлял, что Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
Издание Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что советники Трампа якобы обсуждали вопрос о том, как посадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в начале потенциального второго президентского срока Трампа.
Другие новости:
- Навальный убит: команда российского оппозиционера подтвердила его смерть
- ВСУ уничтожили три российских самолета: главнокомандующий раскрыл детали
- ВСУ заняли позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке: Тарнавский рассказал о потерях РФ