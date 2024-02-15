Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Путиным: в Bloomberg раскрыли детали

Свой план Дональд Трамп планирует реализовать в случае избрания на должность президента США.

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Трамп хочет посадить Зеленского и Путина за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принуждения Украины к переговорам о прекращении войны со страной-агрессором Россией, если он вернется к власти в следующем году.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, советники Трампа обсуждали вопрос о том, как посадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в начале потенциального второго президентского срока Трампа.

"Один из советников Трампа заявил, что обещание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров, в то время как угроза увеличения помощи США может подтолкнуть Россию", - пишет издание.

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Bloomberg добавляет, что советники Трампа Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен публично настаивали на усилении санкций против Центрального банка России, чтобы повлиять на Путина.

Отмечается также, что на данный момент никто не ведет переговоров с российскими или украинскими посредниками, отчасти потому, что это, вероятно, противоречит Закону Логана - закону США, который запрещает частным лицам вести переговоры от имени правительства.

Республиканцы блокируют военную помощь Украине

13 февраля Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о военной помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Президент США Джо Байден раскритиковал Джонсона и призвал вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно". Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину.

Вероятный кандидат на пост президента США, 45-й глава государства Дональд Трамп "призвал" Сенат не голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню. Он считает, что Штаты должен давать деньги в долг, а не просто так.

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