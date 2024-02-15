УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Путиным: в Bloomberg раскрыли детали

Анна Ярославская
15 февраля 2024, 08:02
Свой план Дональд Трамп планирует реализовать в случае избрания на должность президента США.
Трамп, Зеленский, Путин
Трамп хочет посадить Зеленского и Путина за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принуждения Украины к переговорам о прекращении войны со страной-агрессором Россией, если он вернется к власти в следующем году.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, советники Трампа обсуждали вопрос о том, как посадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в начале потенциального второго президентского срока Трампа.

"Один из советников Трампа заявил, что обещание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров, в то время как угроза увеличения помощи США может подтолкнуть Россию", - пишет издание.

видео дня

Bloomberg добавляет, что советники Трампа Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен публично настаивали на усилении санкций против Центрального банка России, чтобы повлиять на Путина.

Отмечается также, что на данный момент никто не ведет переговоров с российскими или украинскими посредниками, отчасти потому, что это, вероятно, противоречит Закону Логана - закону США, который запрещает частным лицам вести переговоры от имени правительства.

Республиканцы блокируют военную помощь Украине

13 февраля Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о военной помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Президент США Джо Байден раскритиковал Джонсона и призвал вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно". Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину.

Вероятный кандидат на пост президента США, 45-й глава государства Дональд Трамп "призвал" Сенат не голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню. Он считает, что Штаты должен давать деньги в долг, а не просто так.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

На Львовщину летели более 10 ракет: был "прилет", три человека пострадали

На Львовщину летели более 10 ракет: был "прилет", три человека пострадали

08:31 Украина
Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Путиным: в Bloomberg раскрыли детали

Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Путиным: в Bloomberg раскрыли детали

08:02 Мир
Ракетный удар РФ: на Полтавщине и Хмельнитчине взрывы, есть раненые и "прилеты"

Ракетный удар РФ: на Полтавщине и Хмельнитчине взрывы, есть раненые и "прилеты"

07:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Нашим отношениям конец : Ефросинина сделала признание о своем муже 14107

"Нашим отношениям конец": Ефросинина сделала признание о своем муже

В Киеве, Днепре, Львове прогремели мощные взрывы: есть прилеты 8743

В Киеве, Днепре, Львове прогремели мощные взрывы: есть "прилеты"

Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице Путина 7496

Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице Путина

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление 6813

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление

Последние новости

09:11

Массированный ракетный удар РФ: стало известно, чем враг бил по Украине

08:33

Гороскоп на завтра 16 февраля 2024: Тельцов похвалят, Близнецам пора экономить

08:31

На Львовщину летели более 10 ракет: был "прилет", три человека пострадали

08:10

В ближайшее время можно ожидать разморозку новой войнымнение

08:02

Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Путиным: в Bloomberg раскрыли детали

Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"
07:58

Ракетный удар РФ: на Полтавщине и Хмельнитчине взрывы, есть раненые и "прилеты"

07:35

Безумная загадка для самых внимательных: нужно найти 2 ошибки за 6 секунд

07:00

Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраляВидео

06:20

В Киеве, Днепре, Львове прогремели мощные взрывы: есть "прилеты"

Реклама
06:10

С 13 на 14 февраля был установлен абсолютный рекорд на фронтемнение

05:30

Как удалить застарелый жир на кухне: простой, но очень эффективный способ

05:00

В Кремле шантажируют США и Украину "долгой войной"

04:30

Чем обработать семена помидор от фитофторы: копеечное средство спасет урожай

04:05

РФ хочет использовать ядерку: в США раскрыли причину "серьезной угрозы" нацбезопасности

03:40

Какой продукт невозможно пересолить: ответ знают лишь единицы

03:05

Для чего хозяйки кладут мокрые газеты в холодильник: секрет из СССРВидео

02:32

Рассада капусты будет крепкая, как деревья - помогут обычные бутылки

02:05

Константин Меладзе продает элитную виллу в Крыму за десятки миллионов

01:49

Только люди со зрением "ястреба" смогут заметить подвох: нужно найти скрытую букву

01:20

Алеся Бацман показала самое первое романтичное фото с Гордоном из личного архива

Реклама
14 февраля, среда
23:41

"Комитету нужно время": в Раде назвали дату второго чтения закона о мобилизации

23:16

Бывшая жена Позитива Завгороднего выскочила замуж - Потап одобрил

22:52

Разгром колонны под Авдеевкой: эксперт сделал неожиданное заявление о резервах ВСУ

22:22

Будет больше дронов и F-16: Умеров рассказал о результатах 19-го "Рамштейна"

22:17

Галкин показал курящую в лучах солнца Пугачеву

22:10

БДК взорвали пятью дронами: Буданов раскрыл детали уничтожения Цезаря Куникова

21:48

В Конгрессе США заявили о "серьезной угрозе" нацбезопасности: причастна Россия - CNN

21:31

"Нашим отношениям конец": Ефросинина сделала признание о своем муже

21:19

Мощная магнитная буря усиливается и затягивается: сколько еще продлится шторм

21:19

Звезда "Великолепного века" избил человека из-за проблем с гневом - СМИ

21:10

Взорвали склад врага с БК: ВСУ впервые ударили высокоточными бомбами GLSDB – СМИ

20:46

В жизнь придет достаток и счастье: что нужно сделать 15 февраля

20:25

В производстве Россией ракет и вертолетов появилось "но": ответ Игната

20:20

"Заморозка" войны: у Зеленского разнесли "безумное" предложение Кремля

20:06

НАТО не грозит война, ведь после аннексии Крыма оборону усилили - Столтенберг

19:30

Регионы будут "плавать": где в Украине будет бушевать непогода с дождями

19:24

Угроза большого штурма: РФ нацелилась на крупный город на востоке – эксперт

19:16

The Hill: Республиканцы усиливают давление на Джонсона из-за помощи Украине

19:10

Новые страдания и метания диктатора Путинамнение

19:10

Лунный календарь на 15 февраля: что нельзя есть в этот день

Реклама
19:05

"Сегодня это Украина, завтра - Тайвань": в НАТО призвали предоставить Украине $60 млрд

18:39

В Telegram реально угрожает безопасности Украины: спикер ГУР сделал заявление

18:32

Россия ударила по Харьковщине: попала в двухэтажку, много раненых

18:20

За голую вечеринку: Лолита собирается восстанавливать храм на оккупированных территориях

18:16

Ослепить артиллерию РФ: Зеленский поручил создать новую систему по борьбе с БПЛА

18:12

Роман Цимбалюк. "Куников" потонул - прорисовывается план Украины по КрымуВидеоблоги

18:07

Россияне взяли под огневой контроль единственную дорогу к Авдеевке - ОВА

18:05

Поднимут ли в Украине тарифы на свет, газ и тепло: в Раде ответили

18:00

Решит сразу 2 проблемы: зачем класть сахар в холодильник

17:52

Удар по "Куникову": Столтенберг обратился к ВСУ с похвалой

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять