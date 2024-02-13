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США ни перед кем не склоняются и перед Путиным тоже: Байден бурно выступил в Конгрессе

Дмитрий Видоменко
13 февраля 2024, 22:39
Президент Джон Байден призвал Конгресс окончательно принять законопроект о помощи Украине и подчеркнул, что США не кланяются перед Путиным.
Байден, Путин
"Мы никогда ни перед кем не склоняются — и точно не перед Владимиром Путиным" - президент Байден / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Президент США Джо Байден весьма бурно и эмоционально отреагировал на принятие Сенатом законопроекта, который предусматривает продолжение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Во время обращения во вторник, 13 февраля, Байден призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно вынести законопроект на рассмотрение и не дать меньшинству "наиболее радикальных голосов" заблокировать даже само голосование. Руководитель Белого дома отдельно подчеркнул, что этот законопроект ‒ критически важен, поскольку обеспечивает поддержку Украине на фоне полномасштабной российской агрессии.

Байден отметил, что у украинских солдат заканчиваются артиллерийские снаряды, подразделения вынуждены распределять боеприпасы, а семьи боятся, что следующий удар "погрузит их во тьму или того хуже". Принятие законопроекта, добавил он, посылает четкий сигнал украинцам и партнерам США — Америке можно доверять, она отстаивает свободу, "мы никогда ни перед кем не склоняемся — и точно не перед Владимиром Путиным".

видео дня

Помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что Сенат еще на шаг приблизил голосование по помощи Украине от США. Сенат США в понедельник, 12 февраля, проголосовал за завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта, в который входят средства на поддержку Украины.

Также ранее сообщалось, что помощь Украине на $60 млрд "свяжет руки" Трампу. Законопроект, который включает военную помощь для Украины на сумму 60 миллиардов долларов, будет действовать до сентября 2025 года. Таким образом, если Дональд Трамп станет новым президентом США, он длительное время не сможет проводить свою политику по этому вопросу. Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс сказал, что ситуация может стать "ловушкой" для Трампа. Если Трамп на посту президента попытается что-то изменить, появятся основания для импичмента.

Но уже во вторник, 13 февраля 2024 года, сенаторы в окончательной версии поддержал законопроект о международной помощи трем государствам - Украине, Израилю и Тайваню. В документе предусматривается отправка 95,3 млрд долларов. Конкретно официальный Киев должен получить чуть более 60 млрд долларов.

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новости США Джо Байден война России и Украины
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