"Не поможет Украине": Маск зашкварился скандальным заявлением о войне и о Путине

Илон Маск призвал провалить законопроект в Конгрессе с помощью для Украины.

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Илон Маск не верит в победу ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/Е.Musk, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Скандальный американский предприниматель-миллиардер Илон Маск сделал новое заявление, в котором поставил под сомнение способность Украины одержать победу в войне со страной-агрессором РФ.

В контексте рассмотрения нового пакета в Конгрессе он также выступил против американской помощи для Украины. Скандальное заявление Маск сделал в ходе форума X Spaces, сообщает Bloomberg.

При этом скандальный миллиардер призвал американцев повлиять на сенаторов, чтобы те провалили соответствующий законопроект, в котором предусматривается помощь Украине.

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Сообщается, что в разговоре с сенаторами-республиканцами он призвал давить на сенаторов, чтобы те не голосовали за законопроект, предусматривающий, в частности, помощь для Украины.

При этом гендиректор компании Tesla, не моргнув глазом, сделал комплементарное заявление в адрес диктатора Владимира Путина.

"Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не поможет Украине. Путин ни в коем случае не допустит, чтобы РФ проиграла войну", – уверен он.

Маск также добавил, что на Путина оказывают давление, чтобы он довел войну до конца. Он также выдал странное предположение, что якобы "если он (Путин, - ред.) отступит, его убьют".

Скандалы с участием Маска

Ранее Маск снова оскандалился поддержкой оккупантов. Он согласился с мнением другого "трампистского" пользователя под ником Wall Street Silver, утверждавшего, что Украина уже якобы проиграла войну и никогда не вернет под контроль Крым с оккупированной частью Донбасса.

Напомним, Маск поиздевался над Путиным метким мемом. Интервью Путина Такеру Карлсону снова высмеяли - на этот раз это сделал Илон Маск.

Как сообщалось ранее, Маск выдал абсурдное заявление о войне в Украине. Миллиардер Илон Маск призвал к "прекращению огня" и назвал войну - "безнадежной ситуацией".

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