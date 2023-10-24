Маск выдал абсурдное заявление о войне в Украине и советует восстановить отношения с РФ

Миллиардер Илон Маск призвал к "прекращению огня" и назвал войну - "безнадежной ситуацией".

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Маск выдал заявление о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, instagram / elonmuskh

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск снова попал в скандал из-за своих высказываний относительно войны России против Украины.

На этот раз бизнесмен призвал к "прекращению огня" и назвал войну в Украине - "безнадежной ситуацией". Об этом он сказал во время выступления на онлайн-панели на своей платформе под названием X (Twitter).

"Нам нужно найти мир в Украине, и я думаю, что нам нужно восстановить нормальные отношения с Россией", - сказал Маск. видео дня

Кроме того, он добавил, что США буквально "вступают в Третью мировую войну".

"Я думаю, что мы движемся к Третьей мировой войне", - сказал Маск.

Напомним, что Илон Маск ошеломил своим циничным заявлением относительно контрнаступления ВСУ. Миллиардер считает, что Украина якобы тратит много жизней для освобождения незначительного количества территории.

Маск опозорился заявлением о кассетных бомбах для ВСУ. По его словам, решение США передать Украине боеприпасы является "лицемерным". Маск решил, что из поставок кассетных боеприпасов Украине якобы ничего хорошего не выйдет.

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