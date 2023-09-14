Маска в лоб спросили, зачем он помогает россиянам: как ответил миллиардер

Маска обвиняют в том, что он оказал содействие диктатору Путину, отказав ВСУ в использовании своей спутниковой сети во время операции в Крыму.

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Илон Маск не стал отвечать на каверзные вопросы по поводу украинцев / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Скандально известный коммерсант-инноватор Илон Маск (корпорации SpaceX, Tesla и X – бывший Twitter) отказался отвечать на вопросы журналиста британского телеканала Sky News о том, почему он не называет русского диктатора Владимира Путина агрессором.

"Вы в курсе, что ваше невежество и эгоизм стоили украинцам жизней?", – спросил британец. Далее, без паузы, журналист также спросил, почему Маск не называет Путина агрессором. Оба вопроса коммерсант проигнорировал и гордо прошествовал в компании охранников к своему элитному автомобилю.

Скандал с Маском и отключением Starlink у побережья Крыма

В отрывке из биографии Илона Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, утверждается, что в 2022 году коммерсант распорядился отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.

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Позже Маск ответил на обвинения о том, что в 2022 году он дал задание своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink около побережья оккупированного Крыма.

По его словам, такого указания он якобы не давал. Маск отметил, что в районе Крыма Starlink не работала.

"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала", - заявил он.

The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва операции стал захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов.

Миллиардера начали обвинять в госизмене. Он ожидаемо отвергает это, апеллируя тем, что Штаты не объявляли войну РФ.

"Я являюсь гражданином Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто называет меня таким", - заявил Маск.

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