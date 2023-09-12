Сорвал операцию ВСУ: в США требуют расследовать действия Маска со Starlink в Украине

Сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении миллиардера Илона Маска из-за блокировки спутникового интернета Starlink в Украине. Генеральный директор SpaceX якобы проводил манипуляции с доступом к сети, чтобы предотвратить атаки на российские военные корабли у побережья временно оккупированного Крыма.
По словам Уоррен, Конгресс должен гарантировать проведение внешней политики США правительством, а не одним миллиардером. Также она хочет, чтобы Министерство обороны США изучило свои контрактные отношения с компанией SpaceX, передает Bloomberg.
"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", – заявила Уоррен.
Кроме того, сенатор Джек Рид также заявил, что он обеспокоен этой проблемой, учитывая, что правительства традиционно контролируют спутники, а президенты сами решают, что с ними делать.
По словам Рида, несмотря на положительные изменения, произошедшие после того, как в SpaceX снизили стоимость доступа к космосу, "последнее слово, когда дело касается национальной безопасности", не может быть за Маском.
На 13 сентября запланировано проведение закрытого саммита с сенаторами в Капитолии. Ожидается, что генеральный директор SpaceX Илон Маск будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в мероприятии.
Что предшествовало
В отрывке из биографии Илона Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, говорится, что в 2022 году он распорядился отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.
Позже Маск ответил на обвинения о том, что в 2022 году он дал задание своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink около побережья оккупированного Крыма.
По его словам, такого указания он якобы не давал. Маск отметил, что в районе Крыма Starlink не работала.
"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала", - заявил он.
The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва операции стал захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов.
Миллиардера начали обвинять в госизмене. Он ожидаемо отвергает это, апеллируя тем, что Штаты не объявляли войну РФ.
"Я являюсь гражданином Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто называет меня таким", - заявил Маск.
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